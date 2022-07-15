Baza назвала «фальстартом» сообщения об обысках в редакции

Readovka сообщила об обысках в редакции Baza, в Telegram-канале опровергли эти данные. Сулейманов указал, что информации о заведенном против Baza уголовном деле также не поступало, однако публикация может быть «фальстартом»

Фото: Арсений Несходимов / РБК

В редакции Telegram-канала Baza и у главного редактора Глеба Трифонова обысков не проходило, данных о заведенном уголовном деле у сотрудников канала нет, сообщил РБК генеральный директор Baza Анатолий Сулейманов. Ранее об обысках и уголовном деле против Baza сообщил Telegram-канал Readovka.

«Может быть, это фальстарт, может быть, есть действительно некое уголовное дело. Может быть, по этому уголовному делу кто-то из нас уже проходит, или кто-то из сотрудников Baza проходит, а мы об этом не знаем. Соответственно, это некий фальстарт, редакция Readovka, получается, чуть-чуть наврала, ну не чуть-чуть, а неплохо так наврала», — предположил Сулейманов.

Эту информацию подтвердил РБК главред Baza. Трифонов подчеркнул, что не знает «ни о каком уголовном деле», в редакции и у него дома обысков не было.

Readovka опубликовала соответствующие сообщения ранее днем, 15 июля. Telegram-канал со ссылкой на источники утверждал, что 13 июля сотрудники силовых ведомств провели обыск в офисе Baza, а 14 июля — дома у главного редактора. Силовиков интересовали рабочие компьютеры журналистов, причем особенно их интересовала техника бывшего главы информационной службы Baza Никиты Могутина, однако его компьютер не обнаружили, писала Readovka.

Могутин также отверг данные Telegram-канала об обысках. Он написал: «Зачем этим людям мог бы понадобиться мой комп — большая загадка, учитывая, что последние два года я работал исключительно на ноутбуке».

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Собеседники Readovka отметили, что причиной обысков стало уголовное дело, которое завели из-за нелегального доступа журналиста «Комсомольской правды» к оперативным сводкам полиции на коммерческой основе. По их данным, цепочка пересылок служебных документов привела следователей к Baza и Трифонову.

По информации Readovka, в рамках этого же уголовного дела в ближайшее время пройдут обыски в других СМИ, которые специализируются на новостях от анонимных источников в полиции.

Могутин ушел из Baza в конце февраля. «Чертовски сложное решение, которое тем не менее назрело уже давно. Гораздо раньше, чем это проклятое 24 февраля», — написал он. В качестве причин Могутин назвал понимание, что не сможет уделять проекту достаточно внимания, а также введенные ограничения для журналистов, которые освещают спецоперацию на Украине.

«Я понял, что в условиях, которые сложились в России для журналистов сейчас, я просто не смогу работать. Мне просто не даются звездочки вместо слов, а слова сейчас — самый опасный товар на рынке», — рассказал он в начале мая.

Речь идет о законе об уголовной ответственности за фейки о действиях российских военных в рамках спецопераций и призывы к антироссийским санкциям, его президент Владимир Путин подписал в начале марта. Согласно закону «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» наказывается штрафом до 1,5 млн руб., принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет. В случае наступления «тяжких последствий» срок заключения составит до 15 лет.