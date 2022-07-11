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Прокуратура потребовала ликвидировать «Профсоюз журналистов»

Прокуратура Москвы попросила суд ликвидировать «Профсоюз журналистов и работников СМИ»
Прокуратура сочла, что профсоюз нужно ликвидировать из-за информации о военных действиях на Украине. Мосгорсуд уже приостановил его деятельность и назначил предварительное заседание
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Московская прокуратура попросила Мосгорсуд ликвидировать межрегиональную общественную организацию «Профсоюз журналистов и работников СМИ». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на определение суда о приостановке деятельности организации от 4 июля.

При подаче ходатайства прокуратура сослалась на административное дело против профсоюза по статье «о дискредитации Вооруженных сил России» (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП). Ведомство обвинило организацию в том, что она размещала на сайте публикации, которые содержат «недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР».

По версии прокуратуры, профсоюз размещал противоправную информацию, которая влечет нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда общественному порядку и общественной безопасности, обществу и государству.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Мосгорсуд уже назначил предварительное заседание по этому делу на 14:00 13 июля, следует из данных картотеки. Иск подан от имени прокурора Москвы Дениса Попова.

При этом профсоюз не получал информацию ни об иске, ни о возбуждении административного дела, сказал «Ведомостям» адвокат Максим Крупский. Он указал на обязательность информирования и заявил, что юристы будут выяснить, почему правоохранительные органы не уведомили организацию.

Президент Международной федерации журналистов Доминик Прадалье назвала процесс против профсоюза «несправедливым и необоснованным». Глава Европейской федерации Майя Север увидела в иске о ликвидации профсоюза «все признаки политического судебного процесса». В свою очередь председатель московского отделения Союза журналистов России Павел Гусев отметил, что не видит в деятельности организации «профсоюзного движения».

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Прокуратура начала проверять деятельность профсоюза еще в мае, сообщил представитель организации «Ведомостям». Ведомство потребовало предоставить данные о профсоюзе, его устав, решения и протоколы съездов и заседаний, сведения об источниках финансирования и финансово-хозяйственной деятельности, проведенных мероприятиях.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Профсоюз журналистов и работников СМИ был создан в 2016 году после случая с нападением людей в масках на автобус с журналистами и правозащитниками на границе Чечни и Ингушетии в марте того же года, сказано на сайте. Министерство юстиции зарегистрировало его в сентябре 2017 года.

По данным на весну 2020 года, в профсоюзе состояли более 600 активных участников, в основном из независимых СМИ. Как и Союз журналистов России, организация входит в Международную федерацию журналистов, а также Европейскую федерацию.

За время работы профсоюз не раз выступал против закона об иноагентах, случаях уголовного преследования журналистов. После начала военной операции России на Украине организация несколько раз делала антивоенные заявления и призывала остановить цензуру и давление на журналистов из-за их позиции.

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Теги
Жанна Антохина
прокуратура ликвидация профсоюз журналистов Мосгорсуд
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