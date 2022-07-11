Прокуратура потребовала ликвидировать «Профсоюз журналистов»

Прокуратура сочла, что профсоюз нужно ликвидировать из-за информации о военных действиях на Украине. Мосгорсуд уже приостановил его деятельность и назначил предварительное заседание

Фото: Владислав Шатило / РБК

Московская прокуратура попросила Мосгорсуд ликвидировать межрегиональную общественную организацию «Профсоюз журналистов и работников СМИ». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на определение суда о приостановке деятельности организации от 4 июля.

При подаче ходатайства прокуратура сослалась на административное дело против профсоюза по статье «о дискредитации Вооруженных сил России» (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП). Ведомство обвинило организацию в том, что она размещала на сайте публикации, которые содержат «недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР».

По версии прокуратуры, профсоюз размещал противоправную информацию, которая влечет нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда общественному порядку и общественной безопасности, обществу и государству.

Мосгорсуд уже назначил предварительное заседание по этому делу на 14:00 13 июля, следует из данных картотеки. Иск подан от имени прокурора Москвы Дениса Попова.

При этом профсоюз не получал информацию ни об иске, ни о возбуждении административного дела, сказал «Ведомостям» адвокат Максим Крупский. Он указал на обязательность информирования и заявил, что юристы будут выяснить, почему правоохранительные органы не уведомили организацию.

Президент Международной федерации журналистов Доминик Прадалье назвала процесс против профсоюза «несправедливым и необоснованным». Глава Европейской федерации Майя Север увидела в иске о ликвидации профсоюза «все признаки политического судебного процесса». В свою очередь председатель московского отделения Союза журналистов России Павел Гусев отметил, что не видит в деятельности организации «профсоюзного движения».

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Прокуратура начала проверять деятельность профсоюза еще в мае, сообщил представитель организации «Ведомостям». Ведомство потребовало предоставить данные о профсоюзе, его устав, решения и протоколы съездов и заседаний, сведения об источниках финансирования и финансово-хозяйственной деятельности, проведенных мероприятиях.