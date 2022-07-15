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МВД объявило в розыск журналиста Евгения Киселева

Не уточняется, по какой статье подозревается Киселев. Работающий последние несколько лет в Киеве журналист критиковал политику российских властей по отношению к Украине, в том числе выступал против военной операции
Евгений Киселев
Евгений Киселев (Фото: evgeny.kiselev.737 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Журналист Евгений Киселев (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) объявлен в розыск по статье УК, следует из карточки в базе данных МВД. Не уточняется, по какой именно статье его обвиняют.

С 2008 года Киселев работает на украинском телевидении, сейчас ведет авторскую передачу «Реальная политика с Евгением Киселевым» на канале «Украина 24». До этого занимал руководящие должности в российской телекомпании НТВ, вел программы на «Эхе Москвы».

После начала российской спецоперации на Украине Киселев публиковал в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена) записи с критикой российских властей. Он высказывался против политики Москвы по отношению к Украине и раньше, еще в 2014 году — после присоединения Крыма к России.

В конце февраля 2022 года журналист вошел в созданный российскими политическими эмигрантами Антивоенный комитет, который выступил против спецоперации.

Минюст включил в новый реестр иноагентов Ганапольского и Евгения Киселева
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Матвей Ганапольский

В 2016 году журналист сообщал о возбуждении против него в России уголовного дела из-за высказываний в поддержку Надежды Савченко — бывшей военнослужащей ВСУ, которая участвовала в конфликте на востоке Украины в 2014 году. В России ее приговорили к 22 годам лишения свободы за убийство журналистов ВГТРК в Донбассе. В мае 2016-го ее помиловал президент Владимир Путин, после возвращения на Украину Савченко в качестве депутата Верховной рады заявляла о необходимости прямых переговоров с лидерами ДНР и ЛНР. «Меня обвиняют то ли в экстремистской, то ли в террористической деятельности», — рассказывал тогда Киселев.

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Евгений Киселев журналист МВД розыск
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