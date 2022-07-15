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Канада расширила экономические санкции против Москвы

Ограничения связаны с оказанием России услуг, касающихся производства металлических изделий, компьютерной и электронной продукции, автомобилей и прицепов, наземного транспорта и трубопроводов

Канада расширила экономические санкции против России, сообщается правительства страны.

Согласно ограничениям, любому канадцу запрещается предоставлять России услуги, связанные с производством металлических изделий, компьютерной, электронной и оптической продукции, электрооборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов, транспортного оборудования, наземного транспорта и трубопроводов.

Временный поверенный в делах России в Канаде Владимир Проскуряков назвал очередные канадские санкции необоснованными и контрпродуктивными. «Как мы неоднократно предупреждали, все экономические санкции обоюдоостры и будут обязательно иметь обратный и побочный эффект для самой Канады», — сказал он ТАСС.

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Последний раз Канада расширяла экономические санкции против России в начале июня. Тогда они коснулись добычи угля и лигнита, сырой нефти и природного газа, металлических руд, горнодобывающей отрасли,
производства кокса и продуктов нефтепереработки, а также химикатов и химических продуктов.

В середине июня «Газпром» сократил объем прокачки газа по «Северному потоку» в Германию сначала до 100 млн куб. м топлива в сутки с 167 млн куб. м, а потом — до 67 млн куб. м, сославшись на несвоевременный возврат турбины. Двигатель находится на ремонте в Канаде, а его возврат в Россию осложнили санкции, введенные Оттавой.

Позднее Канада приняла решение вернуть турбину, отправив ее сначала в Германию. Берлин ожидает, что с ее возвратом причина сокращения поставок газа по «Северному потоку» будет устранена. В Кремле в свою очередь отвергали «любые намеки» на то, что Москва использует поставки энергоресурсов «в качестве оружия политического давления».

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