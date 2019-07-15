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Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,35%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
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Ветераны назвали имя и.о. руководителя группы «Альфа»
Спецподразделение возглавил полковник Курносов. Однако пока неизвестно, будет ли его кандидатура утверждена президентом Владимиром Путиным
Фото: SpetsnazAlpha / Wikipedia

Исполняющим обязанности начальника управления «А» Центра спецназа ФСБ России (подразделения антитеррора «Альфа») стал полковник Кирилл Курносов, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на почетного президента международной ассоциации ветеранов «Альфы» Сергея Гончарова. Он отметил, что президентского указа о назначении нового руководителя управления пока не было.

Назначение Курносова временно исполняющим обязанности управления РБК подтвердил президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов. По его словам, пока подбираются кандидатуры на замену Валерию Канакину, покинувшему свой пост в мае.

Общество
Ветераны «Альфы» не стали связывать уход командира с делом налетчиков ФСБ

Еще один бывший сотрудник «Альфы» также подтвердил корреспонденту РБК, что врио главы управления является Курносов. По его словам, последний занимался карате в Центре боевых искусств «Альфа-Будо». В управлении «А» он проходил службу в третьем («горном») отделе, специализировавшемся на работе на Кавказе.

Об уходе Канакина стало известно 15 июля. Филатов указывал, что его уход состоялся в связи с окончанием контракта, который истекал в конце мая. При этом он отказался связывать смену руководителя спецподразделения с задержанием группы бойцов «Альфы». По его словам, отставка Канакина была очевидна уже в марте, когда у «налетчиков не было и мыслей о нападении на обменный пункт».

Общество
Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ

4 июля были задержаны три сотрудника «Альфы», а также служащий группы спецназначения ФСБ «Вымпел» и два офицера из управления «К» (курирует финансовую сферу). Всех задержанных, по данным источников РБК, заподозрили в создании преступного сообщества, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Силовики, по версии следствия, провели по поддельному постановлению обыск в одном из столичных банков и похитили не менее 140 млн руб., рассказывали источники.

Авторы: Артем Филипенок, Любовь Порываева, Владимир Дергачев
Теги: «Альфа», ФСБ
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Ветераны «Альфы» не стали связывать уход командира с делом налетчиков ФСБ
Общество
Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ
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