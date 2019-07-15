Глава Мосгоризбиркома провел встречу с оппозиционерами в коридоре

Глава столичного избиркома встретился с оппозиционерами и обещал рассмотреть их жалобы после 16 июля. Независимые кандидаты попросили о встрече с главой ЦИК. Глава Мосгоризбиркома заявил, что они не готовы к диалогу

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В понедельник, 15 июля, кандидаты в Мосгордуму от оппозиции пришли на встречу с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым. Об этом РБК рассказали участники встречи — экс-депутат Дмитрий Гудков и бывший председатель «Открытой России» Александр Соловьев.

На встречу также пришли сотрудники ФБК Иван Жданов и Любовь Соболь, председатель Красносельского совета депутатов Илья Яшин, экс-глава «Яблока» Сергей Митрохин и выдвинутый «Яблоком» Дмитрий Клочков. Все они, кроме Клочкова, ранее получили отказы окружных комиссий зарегистрировать их на выборах в Мосгордуму. Отказы были связаны с большим процентом брака в собранных подписях. Оппозиционеры называют претензию необоснованной.

Горбунов вышел к ним, по словам Соловьева и Гудкова, на 10 минут в коридор перед кабинетом. «Он отказался встречаться с нами со всеми вместе, предложил лично побеседовать с каждым в своем кабинете», — рассказал Соловьев. Горбунов сказал кандидатам, что встретится с ними после того, как будет принято решение об их регистрации или нерегистрации. Это произойдет 16 июля. «Мы получили подтверждение, что после этого все наши жалобы будут рассмотрены, — добавил Гудков. — Посмотрим, случится ли это».

Горбунов сказал «РИА Новости», что кандидаты оказались не готовы к конструктивному диалогу и стремились превратить встречу в митинг.

«Никаких договоренностей не было достигнуто, кроме одной: на всех заседаниях окружных комиссий, где будет приниматься решение о нашей регистрации, будут присутствовать члены Мосгоризбиркома, а на моем — еще член рабочей группы Общественной палаты, которую возглавляет Алексей Венедиктов», — рассказал РБК Яшин.

Кандидаты остались неудовлетворены и обратились к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой принять их завтра, 16 июля. «Сейчас Митрохин повез обращение в ЦИК», — сказал РБК Соловьев.

Памфилова выйдет на работу 22 июля, и после этого с ней можно будет встретиться, рассказал РБК зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. «Если же они хотят встретиться с кем-то еще из ЦИК, то могут приехать завтра, мы постоянно проводим встречи», — добавил он.

Ранее глава ЦИК пригласила оппозиционеров на встречу 22 июля. До этого независимым кандидатам в Центризбиркоме советовали «обратиться в суд или в вышестоящую избирательную комиссию, если у кого-то из них есть ощущение, что ему необоснованно предъявили претензии».

В воскресенье в центре Москвы прошел митинг против нерегистрации независимых кандидатов на выборах. Протестующие прошли колонной от Новопушкинского сквера до мэрии, а затем — к зданию Мосгоризбиркома на Моховой. Одним из требований несанкционированной акции была встреча с Горбуновым. По данным «ОВД Инфо», на несогласованной акции были задержаны 38 человек, в столичном главке МВД заявили, что задержанных более 25. Среди них оказались некоторые из кандидатов, в том числе Илья Яшин, Иван Жданов и Любовь Соболь. Почти всех задержанных отпустили.