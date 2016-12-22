ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,81 62,10 EUR Нал. 74,01 72,68 USD Бирж. 62,56 +0,31 EUR Бирж. 73,09 +0,44 USD ЦБ. 62,29 +0,09 EUR ЦБ. 72,47 -0,22 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6240,70 +9,60 IMOEX 2346,43 +1,05% RTSI 1189,35 +1,01% Brent 75,15 +2,18% DJIA 25019,41 +0,38% Nasdaq 7825,98 +0,03%
Берлин предостерег Трампа от сделок с Путиным в ущерб Европе
Лента новостей
Twitter приостановил действие связанных с 12 россиянами аккаунтов 03:50, Технологии и медиа Россия поднялась в рейтинге главных угроз ЕС 03:26, Политика Трамп раскрыл детали беседы с королевой Великобритании 02:42, Политика Жителей Хельсинки попросили не смотреть из окон на кортеж Путина и Трампа 02:34, Общество СМИ сообщили о договоренности о прекращении огня между Израилем и ХАМАС 02:03, Политика Транспорт будущего: моноколесо, гироскутер или электросамокат 01:47, РБК и Ингосстрах Голодец назвала «исчерпанным» инцидент с футболистами из Хорватии 01:28, Общество Гости гала-концерта в Большом театре накануне финала ЧМ-18. Фоторепортаж 01:09, Фотогалерея  Трамп «потерял» королеву Великобритании во время прогулки мимо гвардейцев 01:06, Общество Инфантино пообещал выучить русский язык и вернуться в Россию 00:27, Общество Путин пообещал комфортный визовый режим для полюбивших Россию болельщиков 00:08, Политика В Москве отменили показ фильма украинского режиссера Лозницы «Донбасс» 00:03, Общество Игра: почему удар «сухой лист» в футболе называют именно так? 14 июл, 23:45, Спецпроект РБК Спорт На Украине пьяный пилот вертолета задел ЛЭП и оставил без света пять сел 14 июл, 23:33, Общество Бельгийский продавец телевизоров начал выплаты за голы сборной на ЧМ-2018 14 июл, 23:23, Бизнес Крупный пожар произошел недалеко от аэропорта Хитроу в Лондоне 14 июл, 23:05, Общество Капитан сборной Бельгии назвал себя достойным титула лучшего игрока ЧМ 14 июл, 22:26, Спорт Медведев в неформальной обстановке обсудил с правительством майский указ 14 июл, 22:16, Политика Полезные штучки: 7 лучших приложений для путешествий 14 июл, 22:16, РБК Стиль и ASUS Нетаньяху заявил о готовности Израиля продолжить обстрелы ХАМАС 14 июл, 22:10, Политика Путин и Эрдоган обсудили совместное урегулирование ситуации в Сирии 14 июл, 21:54, Политика В Лос-Анджелесе 25 человек пострадали в ДТП с автобусом 14 июл, 21:41, Общество National Interest назвал «худший кошмар наяву» для НАТО 14 июл, 21:34, Политика Кадыров опроверг информацию о казни чеченок в Афганистане 14 июл, 21:23, Политика Два подростка погибли в результате авиаудара Израиля по сектору Газа 14 июл, 21:01, Политика Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 14 июл, 20:55, Партнерский материал Друг внука Брежнева рассказал о его похоронах в Москве 14 июл, 20:33, Общество Претендент на пост главы ФИДЕ Дворкович обвинил конкурента в коррупции 14 июл, 20:28, Общество
Берлин предостерег Трампа от сделок с Путиным в ущерб Европе
Политика, 04:25
0
Берлин предостерег Трампа от сделок с Путиным в ущерб Европе
Глава МИД ФРГ поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Хайко Маас предупредил Вашингтон, что «односторонние сделки в ущерб европейским партнерам» нанесут ущерб и самим Штатам
Хайко Маас (Фото: Markus Schreiber / AP)

Глава МИД Германии Хайко Маас в беседе с изданием Bild am Sonntag предупредил, что односторонние договоренности президента США Дональда Трампа на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в ущерб европейским партнерам ударят и по самим Штатам. Анонс материала издание опубликовало в ночь на воскресенье на своей странице в Twitter.

«Односторонние сделки в ущерб собственным партерам нанесут в конечном итоге ущерб и самим США», — сказал министр.

Одновременно он подчеркнул, что Берлин хорошо относится к диалогам между Москвой и Вашингтоном. «Мы всегда говорили, что нам нужен диалог с Россией. Вот почему хорошо, когда Вашингтон и Москва разговаривают друг с другом. Было бы шагом вперед, если бы эта встреча также дала импульсы для ядерного разоружения», — добавил он.

Чего ожидать от встречи Путина и Трампа
Политика

Грядущая встреча президентом России и США вызывает беспокойство и в других странах Европы. Ранее опасения выражали в Лондоне и Киеве. Так, The Times со ссылкой на свои источники писала, что власти Великобритании не хотели, чтобы Трамп и Путин встречались перед саммитом НАТО. Лондон опасался, встреча могла повлиять на позицию Трампа в отношении альянса, а также могла сказаться на его визит в Великобританию.

Власти Украины также переживают, что на встрече Путина и Трампа могут произойти неприятные для Киева сюрпризы. Reuters со ссылкой на неназванного украинского дипломата писал, что власти Украины получили от США четкие заверения, что украинские интересы на предстоящей встрече Трампа с Путиным преданы не будут. «Для нас важно, чтобы за нашими спинами не случилось неприятного сюрприза, и мы получили заверения [со стороны США], что этого не произойдет», — уточнил собеседник.

Переговоры Трампа и Путина должны состояться 16 июля в Хельсинки. Это будет третья встреча двух лидеров и первая вне рамок международных саммитов.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин , Германия
Главное
Россия поднялась в рейтинге главных угроз ЕС Политика
Материалы по теме
Лавров объяснил присутствие переводчиков на встрече Трампа и Путина Политика
Чего ожидать от встречи Путина и Трампа Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter