Берлин предостерег Трампа от сделок с Путиным в ущерб Европе

Глава МИД ФРГ поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Хайко Маас предупредил Вашингтон, что «односторонние сделки в ущерб европейским партнерам» нанесут ущерб и самим Штатам

Хайко Маас (Фото: Markus Schreiber / AP)

Глава МИД Германии Хайко Маас в беседе с изданием Bild am Sonntag предупредил, что односторонние договоренности президента США Дональда Трампа на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в ущерб европейским партнерам ударят и по самим Штатам. Анонс материала издание опубликовало в ночь на воскресенье на своей странице в Twitter.

«Односторонние сделки в ущерб собственным партерам нанесут в конечном итоге ущерб и самим США», — сказал министр.

Одновременно он подчеркнул, что Берлин хорошо относится к диалогам между Москвой и Вашингтоном. «Мы всегда говорили, что нам нужен диалог с Россией. Вот почему хорошо, когда Вашингтон и Москва разговаривают друг с другом. Было бы шагом вперед, если бы эта встреча также дала импульсы для ядерного разоружения», — добавил он.

Грядущая встреча президентом России и США вызывает беспокойство и в других странах Европы. Ранее опасения выражали в Лондоне и Киеве. Так, The Times со ссылкой на свои источники писала, что власти Великобритании не хотели, чтобы Трамп и Путин встречались перед саммитом НАТО. Лондон опасался, встреча могла повлиять на позицию Трампа в отношении альянса, а также могла сказаться на его визит в Великобританию.

Власти Украины также переживают, что на встрече Путина и Трампа могут произойти неприятные для Киева сюрпризы. Reuters со ссылкой на неназванного украинского дипломата писал, что власти Украины получили от США четкие заверения, что украинские интересы на предстоящей встрече Трампа с Путиным преданы не будут. «Для нас важно, чтобы за нашими спинами не случилось неприятного сюрприза, и мы получили заверения [со стороны США], что этого не произойдет», — уточнил собеседник.

Переговоры Трампа и Путина должны состояться 16 июля в Хельсинки. Это будет третья встреча двух лидеров и первая вне рамок международных саммитов.