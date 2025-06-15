Израиль задействовал полсотни истребителей для воздушной атаки на Иран
В ночь на 15 июня объекты иранского ядерного проекта в Тегеране атаковали 50 израильских истребителей. Об этом сообщила армия Израиля в телеграм-канале.
«Всю ночь истребители ВВС Израиля летали над Тегераном и наносили удары по инфраструктуре и объектам иранского ядерного проекта под руководством разведывательного управления», — сказано в сообщении.
Удар был нанесен по более чем 80 целям, включая штаб-квартиры Министерства обороны Ирана и ядерного проекта SPND.
Менее чем за три дня в рамках операции «Восстающий лев» ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 170 целям и более чем 720 объектам военной инфраструктуры Ирана, уточнили в пресс-службе армии.
ЦАХАЛ нацелена на лишение Ирана критически важных возможностей и компонентов для производства ядерного оружия, добавили там.
Израиль в ночь на 13 июня начал против Ирана операцию, которую связал с тем, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Иран отрицает обвинения в стремлении его создать. Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана. Последний в ответ атаковал израильскую территорию ракетами и дронами.
Nour News со ссылкой на источники сообщал, что Тегеран для удара по израильскому городу Хайфа использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan. По данным агентства Mehr, была применена гиперзвуковая ракета. Источник Fars говорил, что Иран ударил по Тель-Авиву ракетами, оснащенными осколочно-фугасными боеголовками «высокой разрушительной мощности».
В результате иранских ударов только за последние сутки в Израиле погибли десять человек и еще 385 пострадали. Иран также сообщал о десятках жертв и сотнях пострадавших.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) 15 июня подтвердил гибель в результате атак Израиля еще семи командиров своих военно-космических сил помимо их командующего Амира-Али Хаджизаде. Погибшие: Махмуд Багери, Давуд Шейхян, Мохаммад Багер Тахерпур, Мансур Сафарпур, Масуд Тайеб, Хосров Хассани, Джавад Джурсара и Мохаммад Агаджафари.
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