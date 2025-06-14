 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Операция Израиля против Ирана ,  
0 

На НПЗ «Фаджр Джам» в Иране начался пожар после удара Израиля

Сюжет
Операция Израиля против Ирана
В Иране сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе на юге страны после израильского удара. В тот же вечер на иранской авиабазе ПВО сообщили о 10 сбитых израильских дронах
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Израиль нанес удар по газоперерабатывающему заводу «Фаджр Джам», расположенному в провинции Бушер на юге Ирана. Там находится нефтегазовое месторождение «Южный Парс», пишет Mehr со ссылкой на министерство нефти.

По данным агентства, на этом заводе осуществляется переработка газа из нескольких месторождений. Пожар локализован.

Министерство нефти назвало целью израильского удара 14-ю фазу иранского комплекса «Южный Парс» и газоперерабатывающий завод «Фаджр Джам».

«Северное/Южный Парс» — нефтегазовое месторождение в центральной части Персидского залива. Находится в территориальных водах Катара (Северное) и Ирана (Южный Парс).

Иран заявил о невозможности переговоров с США, пока Израиль наносит удары
Политика
Фото:Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Командующий авиабазой ПВО «Хатам аль-Анбия» Алиреза Сабахифард сообщил, что за прошедший час в различных районах страны были сбиты 10 израильских беспилотников.

Агентство Tasnim сообщило о работе ПВО в городе Джульфа на северо-западе Ирана, в Мешхеде на северо-востоке страны, Тегеране и других городах.

Израиль и Иран с ночи 13 июня обмениваются ударами, страны начали друг против друга военные операции «Восстающий лев» и «Истинное обещание-3». ЦАХАЛ атаковала ядерные и военные объекты Ирана, а также места нахождения высокопоставленных военных.

Читайте РБК в Telegram.

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости 

Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео

Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева
дроны Иран Израиль
Материалы по теме
Иран заявил о невозможности переговоров с США, пока Израиль наносит удары
Политика
Консул Хорватии в Израиле и его жена получили ранения при ударе Ирана
Политика
В Дагестане начали отслеживать радиацию из-за аварии в Иране
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
На НПЗ «Фаджр Джам» в Иране начался пожар после удара Израиля Политика, 22:07
Лукашенко предупредил о вреде картошки для фигуры Общество, 21:43
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Путиным Политика, 21:18
В США неизвестный застрелил депутата и ее мужа Общество, 21:13
Украинские гимнасты разгромили номер в немецком отеле после неудачи на ЧЕ Спорт, 21:10
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Делегация российских ученых сообщила об ожидании эвакуации из Тегерана Общество, 21:08
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
США перебросили свои системы ПВО с Украины на Ближний Восток Политика, 20:27
Актер Курского драмтеатра Сергей Тоичкин утонул под Ижевском Общество, 20:06
Иран заявил о невозможности переговоров с США, пока Израиль наносит удары Политика, 20:06
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55
Василий Березуцкий покинул пост главного тренера азербайджанского клуба Спорт, 19:52