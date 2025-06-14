На НПЗ «Фаджр Джам» в Иране начался пожар после удара Израиля

В Иране сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе на юге страны после израильского удара. В тот же вечер на иранской авиабазе ПВО сообщили о 10 сбитых израильских дронах

Фото: Reuters

Израиль нанес удар по газоперерабатывающему заводу «Фаджр Джам», расположенному в провинции Бушер на юге Ирана. Там находится нефтегазовое месторождение «Южный Парс», пишет Mehr со ссылкой на министерство нефти.

По данным агентства, на этом заводе осуществляется переработка газа из нескольких месторождений. Пожар локализован.

Министерство нефти назвало целью израильского удара 14-ю фазу иранского комплекса «Южный Парс» и газоперерабатывающий завод «Фаджр Джам».

«Северное/Южный Парс» — нефтегазовое месторождение в центральной части Персидского залива. Находится в территориальных водах Катара (Северное) и Ирана (Южный Парс).

Командующий авиабазой ПВО «Хатам аль-Анбия» Алиреза Сабахифард сообщил, что за прошедший час в различных районах страны были сбиты 10 израильских беспилотников.

Агентство Tasnim сообщило о работе ПВО в городе Джульфа на северо-западе Ирана, в Мешхеде на северо-востоке страны, Тегеране и других городах.

Израиль и Иран с ночи 13 июня обмениваются ударами, страны начали друг против друга военные операции «Восстающий лев» и «Истинное обещание-3». ЦАХАЛ атаковала ядерные и военные объекты Ирана, а также места нахождения высокопоставленных военных.