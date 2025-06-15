Три российских аэропорта ввели ограничения на полеты
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ижевска ввели временные ограничения на полеты, они не принимают и не отправляют рейсы. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, подчеркнул он.
О мерах безопасности Кореняко сообщил в 9:26 мск.
В российских аэропортах периодически вводят ограничения на полеты с начала военной операции. Как правило, это происходит на фоне атак беспилотников.
В ночь на 15 июня аналогичные меры также вводились в аэропортах Тамбова и Калуги. В первом ограничения сняли в 6:51, во втором — в 0:15 мск.
Во всех трех аэропортах — Казани, Нижнекамска и Ижевска полеты в последний раз ограничивали 10 июня. В Нижнекамске ограничения вводились дважды за день.
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