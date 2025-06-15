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Военная операция на Украине ,  
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Три российских аэропорта ввели ограничения на полеты

Росавиация: аэропорты Казани, Нижнекамска и Ижевска ограничили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине
Полеты приостановлены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска. Ночью ограничения также вводили в аэропортах Тамбова и Калуги

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ижевска ввели временные ограничения на полеты, они не принимают и не отправляют рейсы. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, подчеркнул он.

О мерах безопасности Кореняко сообщил в 9:26 мск.

В четырех российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Политика

В российских аэропортах периодически вводят ограничения на полеты с начала военной операции. Как правило, это происходит на фоне атак беспилотников.

В ночь на 15 июня аналогичные меры также вводились в аэропортах Тамбова и Калуги. В первом ограничения сняли в 6:51, во втором — в 0:15 мск.

Во всех трех аэропортах — Казани, Нижнекамска и Ижевска полеты в последний раз ограничивали 10 июня. В Нижнекамске ограничения вводились дважды за день.

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Росавиация приостановка полетов
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