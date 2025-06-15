Аэропорт Тамбова приостановил рейсы

Аэропорт Тамбова временно перестал принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале. Об этом он написал в 05:00.

По его словам, ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

В 23:45 в Росавиации сообщили, что прием и отправку рейсов приостановил аэропорт Калуги. В 00:15 ограничения были отменены, уточнили там.

В последний раз ограничения на полеты в тамбовском аэропорту действовали в ночь на 14 июня.