Аэропорт Тамбова приостановил рейсы
Аэропорт Тамбова временно перестал принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале. Об этом он написал в 05:00.
По его словам, ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».
В 23:45 в Росавиации сообщили, что прием и отправку рейсов приостановил аэропорт Калуги. В 00:15 ограничения были отменены, уточнили там.
В последний раз ограничения на полеты в тамбовском аэропорту действовали в ночь на 14 июня.
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