 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Аэропорт Тамбова приостановил рейсы

Росавиация: аэропорт Тамбова приостановил рейсы
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Тамбова временно перестал принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале. Об этом он написал в 05:00.

По его словам, ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

В четырех российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Политика

В 23:45 в Росавиации сообщили, что прием и отправку рейсов приостановил аэропорт Калуги. В 00:15 ограничения были отменены, уточнили там.

В последний раз ограничения на полеты в тамбовском аэропорту действовали в ночь на 14 июня.

Читайте РБК в Telegram.

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости 

Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео

Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Тамбов аэропорты Росавиация
Материалы по теме
Число прекративших полеты за ночь аэропортов выросло до четырех
Политика
Второй российский аэропорт ввел ограничения на полеты
Политика
Аэропорты Саратова и Тамбова приостановили полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
WP узнала о плане Трампа запретить въезд в США гражданам еще 36 стран Политика, 06:06
Под удар Ирана попал научный институт в Реховоте Политика, 06:03
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
Фальков рассказал об проекте закона для новой модели высшего образования Общество, 05:38
Маск сообщил об активации Starlink над Ираном Политика, 05:13
В израильском Бат-Яме трое погибли в результате удара Ирана Политика, 05:13
Аэропорт Тамбова приостановил рейсы Политика, 05:11
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Пентхаусы и high-sky-студии: быть над городом и смотреть на него сверху РБК и Дом Chkalov, 04:55
Конфликт Израиля и Ирана. Главное Политика, 04:26
Во Внуково объяснили задержку багажа туристов Turkish Airlines Общество, 04:25
Axios узнал о просьбе Израиля к США присоединиться к ударам по Ирану Политика, 04:25
India Today узнал о нехватке тяги у разбившегося в Индии самолета Общество, 04:00
Tasnim сообщил о попадании в жилой дом в Тегеране при ударе Израиля Политика, 03:33
В иорданском Ирбиде начался пожар после перехвата иранского дрона Политика, 03:07