Axios узнал о просьбе Израиля к США присоединиться к ударам по Ирану

Израиль в последние 48 часов просил администрацию президента США Дональда Трампа присоединиться к ударам по Ирану, пишет портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

По словам одного из собеседников, США могут присоединиться к операции. Трамп в недавнем разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху не исключил, что может пойти на такой шаг в случае необходимость.

Американский чиновник сказал, что Израиль действительно призвал администрацию Трампа присоединиться к атакам, но добавил, что в настоящее время там не рассматривают такую возможность.

«Но у нас есть возможность договориться об успешном мирном урегулировании этого конфликта, если Иран этого захочет. Самый быстрый способ для Ирана достичь мира — отказаться от своей программы по созданию ядерного оружия», — добавил высокопоставленный чиновник.

Израильский источник сообщил, что США рассматривают просьбу, и подчеркнул, что Израиль надеется, что Трамп согласится.

У Израиля нет возможности уничтожить иранский объект по обогащению урана в подземном комплексе в Фордо, а у США есть, отмечает издание. Даже если участие США ограничится бомбардировкой одного объекта, это втянет их непосредственно в войну, от чего Вашингтон стремится дистанцироваться. В то же время если комплекс в Фордо продолжит работу после ударов Израиля, то цель по «ликвидации» ядерной программы Ирана не будет достигнута.

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