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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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ЦАХАЛ объявила о завершении серии ударов по Ирану

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Противостояние Израиля и Ирана

Израильская армия объявила о завершении серии масштабных ударов по объектам иранской ядерной программы и топливным танкерам. Об этом говорится в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Целями стали штаб-квартиры Минобороны Ирана и Организации оборонительных инноваций и исследований (SPND).

Ранее о том, что израильские ВВС нанесли удары по штаб-квартире Минобороны и Организации оборонных исследований, сообщило агентство Tasnim в телеграм-канале. Одно из административных зданий получило незначительные повреждения, уточнило агентство. 

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