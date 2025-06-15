ЦАХАЛ объявила о завершении серии ударов по Ирану

Израильская армия объявила о завершении серии масштабных ударов по объектам иранской ядерной программы и топливным танкерам. Об этом говорится в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Целями стали штаб-квартиры Минобороны Ирана и Организации оборонительных инноваций и исследований (SPND).

Ранее о том, что израильские ВВС нанесли удары по штаб-квартире Минобороны и Организации оборонных исследований, сообщило агентство Tasnim в телеграм-канале. Одно из административных зданий получило незначительные повреждения, уточнило агентство.

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