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Военная операция на Украине ,  
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Число погибших при обрушении подъезда в Шебекино выросло до четырех

МЧС: под завалами подъезда в Шебекино нашли четвертого погибшего
Сюжет
Военная операция на Украине
В Шебекино, где в результате обстрела обрушился подъезд пятиэтажки, нашли четвертого погибшего, сообщает МЧС. Завалы разобрали более чем наполовину

В Шебекино Белгородской области, где в результате обстрела обрушился подъезд многоэтажки, нашли тело четвертого погибшего, сообщает МЧС.

«Более 50 процентов завалов разобрано. Вывезено порядка 250 кубометров строительного мусора», — добавили в ведомстве.

Вечером 14 июня МЧС сообщило о найденных под завалами телах мужчины и женщины. Позже ведомство написало, что найден еще один погибший. 

Подъезд обрушился в результате дневного обстрела. Шестерых жильцов сняли с крыши пятиэтажки. По последним данным МЧС, пострадали семь человек. На кадрах с места событий было видно, что в доме возник пожар. 

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что, по предварительным данным, были повреждены 20 квартир. В разборе завалов участвуют более 330 человек и 73 единицы техники.

В ночь на 14 июня на окраине Шебекино произошел взрыв. Губернатор сообщил об отсутствии пострадавших, но уточнил, что повреждения получили десять частных домов и автомобиль.

В середине мая подъезд одного из домов после обстрела обрушился в Белгороде. Рухнула часть десятиэтажки по ул. Щорса, 55а, куда попал фрагмент сбитой ракеты «Точка-У». Погибли 17 человек, пострадали 20, среди них были полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток. Несколько спасателей получили травмы при повторном обрушении.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Шебекино Белгородская область завалы МЧС

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