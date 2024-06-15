Песков назвал удар по Шебекино неизбирательным обстрелом инфраструктуры

Украинские военные продолжают неизбирательно обстреливать гражданскую инфраструктуру российских регионов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ведущему Павлу Зарубину.

Продолжаются боевые действия, продолжаются неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны Вооруженных сил Украины», — отметил он. По его словам, российские военнослужащие борются с «этими проявлениями».

Днем 14 июня в результате обстрела в белгородском городе Шебекино обрушился подъезд жилого дома. Пострадали семь человек, по последним данным, еще трое погибли — спасатели МЧС достали тела трех человек в ночь на 15 июня.

Шестерых жильцов снимали с крыши пятиэтажки. В разборе завалов участвуют более 330 человек и 73 единицы техники. Жителей дома, в том числе из других подъездов, готовы поселить в пунктах временного размещения по их собственному желанию, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков.