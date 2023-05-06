Госслужбы Далласа в США подверглись хакерской атаке

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
Минобороны заявило о случаях наведения оружия на самолеты России в Сирии Политика, 05:28
Войска России нанесли удар по 170 целям на краснолиманском направлении Политика, 05:16
Bloomberg узнал о плане США передать Тайваню оружие по ускоренной схеме Политика, 04:50
Минтранс предложил условия невыдачи компаниям допуска на рейсы за рубеж Бизнес, 04:44
Госслужбы Далласа в США подверглись хакерской атаке Общество, 04:24
Участника штурма Капитолия приговорили к самому большому сроку по делу Политика, 04:00
Минздрав допустил сокращение времени продажи крепкого алкоголя Общество, 03:44
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Байден назвал себя самым опытным претендентом на пост президента США Политика, 03:30
В ООН сообщили о тупике в переговорах о зерновой сделке Политика, 03:05
Во время пожара на химзаводе Shell в Техасе пострадали шесть человек Общество, 03:01
В Берлине сняли запрет на флаг Украины к 9 Мая и оставили на флаг России Политика, 02:26
Анкара предупредила о росте цен на продукты без продления зерновой сделки Политика, 02:21
Туроператоры раскритиковали идею Бали ввести очередь на посещение острова Общество, 02:00
Telegraph узнал о запрете принцу Гарри надеть военную форму на коронацию Общество, 02:00
Общество ,  
0 

Госслужбы Далласа в США подверглись хакерской атаке

Хакеры атаковали вирусом-вымогателем городские службы Далласа в Техасе

Хакеры совершили атаку с помощью вируса-вымогателя государственные и городские службы Далласа в Техасе. Это привело к остановке работы судов и отключению сайтов пожарной службы и полиции, сообщает Reuters.

«ФБР известно об инциденте, [бюро] координирует свои действия со службами Далласа», — говорится в заявлении правоохранительных органов США, его приводит Reuters.

По данным агентства, из-за атаки хакеров в среду и четверг не работали суды. В пятницу был ограничен доступ к страницам пожарной службы и полиции Далласа в Интернете. По словам сотрудника полиции, была повреждена городская компьютерная диспетчерская система.

Американские чиновники связывают атаку с бандой хакеров, которые запускают вирус-вымогатель Conti. По их мнению, хакеры поддерживают контакт с российской разведкой, действуя при этом за пределами России. В начале мая 2022 года правительство США предложило вознаграждение до $10 млн за информацию о хакерах, распространяющих вирус, об этом говорится в Twitter программы «Награда за справедливость» Госдепартамента.

Теги
хакеры Техас Даллас ФБР
Материалы по теме
Хакеры научились взламывать компьютеры бухгалтеров через СЕО-продвижение
Финансы
В Брянске обвинили хакеров в идее внести оплату ПВО в платежки за ЖКХ
Политика
ИТ-системы Ferrari атаковали хакеры
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter