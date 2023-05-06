Госслужбы Далласа в США подверглись хакерской атаке

Хакеры совершили атаку с помощью вируса-вымогателя государственные и городские службы Далласа в Техасе. Это привело к остановке работы судов и отключению сайтов пожарной службы и полиции, сообщает Reuters.

«ФБР известно об инциденте, [бюро] координирует свои действия со службами Далласа», — говорится в заявлении правоохранительных органов США, его приводит Reuters.

По данным агентства, из-за атаки хакеров в среду и четверг не работали суды. В пятницу был ограничен доступ к страницам пожарной службы и полиции Далласа в Интернете. По словам сотрудника полиции, была повреждена городская компьютерная диспетчерская система.

Американские чиновники связывают атаку с бандой хакеров, которые запускают вирус-вымогатель Conti. По их мнению, хакеры поддерживают контакт с российской разведкой, действуя при этом за пределами России. В начале мая 2022 года правительство США предложило вознаграждение до $10 млн за информацию о хакерах, распространяющих вирус, об этом говорится в Twitter программы «Награда за справедливость» Госдепартамента.