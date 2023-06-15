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Число отравившихся шаурмой в Иркутской области превысило 60 человек

СК: число отравившихся шаурмой в Иркутской области превысило 60 человек
В Братске в Иркутской области более 60 человек отравились шаурмой в кафе «Шаурму хочу», из них пятеро — дети. СК возбудил уголовное дело и задержал владельца кафе быстрого питания
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Число отравившихся после посещения кафе быстрого питания «Шаурму хочу» в Братске выросло с 48 до 62 человек, из них 29 госпитализированы, сообщает Следственное управление СК по Иркутской области.

«На утро 15 июня с признаками отравления за медпомощью обратились 62 человека, из них 29 госпитализированы, в том числе 5 детей. Со слов пострадавших все употребляли шаурму, через некоторое время почувствовали себя плохо», — сказано в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст. 238 УК, следователями задержан индивидуальный предприниматель — владелец кафе «Шаурму хочу». В настоящее время мужчину допрашивают.

Массовое отравление шаурмой произошло 14 июня. Тогда с диагнозом «острая кишечная инфекция» после отравления шаурмой госпитализировали 11 человек, позже их количество увеличилось до 48.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до двух лет.

В рамках расследования следователи изъяли гриль-печи и документацию персонала кафе. Всех работников направили на бактериологическое исследование.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
шаурма Иркутская область Братск массовое отравление
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