Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 90,39 (+1,38) Инвестиции, 13 июн, 20:42 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 83,64 (+1) Инвестиции, 13 июн, 20:32
В Братске произошло массовое отравление шаурмой Общество, 07:36
В Минобороны заявили о провале продвижения ВСУ на запорожском направлении Политика, 07:20
Стало дешевле. Дилеры изменили цены на машины по параллельному импорту Авто, 07:15
Абрамченко допустила разрешение на полеты агродронов на высоте до 150 м Общество, 07:07
«Новые российские»: главные вопросы владельцам ушедших западных брендов Бизнес, 07:00
Киев пригласил президента Бразилии на саммит по «формуле мира» Зеленского Политика, 06:59
Суд в США заблокировал покупку Microsoft разработчика Call of Duty Политика, 06:39
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Мошенники начали рассылать россиянам «удостоверения сотрудников банка» Финансы, 06:36
Кто из россиян завоевывал Кубок Стэнли Спорт, 06:30
Один человек погиб в результате стрельбы на военном полигоне в Японии Политика, 06:15
В России разработали ракету-планер для поражения подводных целей Технологии и медиа, 06:04
Греф не увидел ошибки в прежней интеграции с Западом Экономика, 06:00
Клуб НХЛ с российским акционером впервые в истории завоевал Кубок Стэнли Спорт, 05:59
Капитализация Nvidia вновь превысила $1 трлн Бизнес, 05:55
Общество ,  
0 

В Братске произошло массовое отравление шаурмой

В Братске десять человек попали в больницу из-за отравления шаурмой

В Братске произошло массовое отравление шаурмой, сообщило управление Роспотребнадзора по Иркутской области. Губернатор Игорь Кобзев рассказал в своем телеграм-канале, что с отравлением после посещения кафе госпитализировали десять человек, пятеро из них дети.

У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию. Отравившиеся связывают свое заболевание с продуктами питания, которые они приобретали в кафе «Шаурму хочу». Специалисты готовят материалы в суд для принятия решения о приостановлении деятельности заведения.

По словам губернатора, в скорую позвонили более десятка пострадавших. Те, чье состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести лечатся дома.

«Держу ситуацию на личном контроле. Также положение дел в Братске отслеживают специалисты Иркутского областного центра медицины катастроф», — написал глава региона.

Теги
массовое отравление Братск Игорь Кобзев Иркутская область
Материалы по теме
В Курганской области скончалась отравившаяся сидром девушка
Общество
В Екатеринбурге суд закрыл доставку «Ёбидоёби» из-за отравления клиентов
Бизнес
Фестиваль сидра в Москве перенесли после отравлений в регионах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter