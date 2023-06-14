В Братске десять человек попали в больницу из-за отравления шаурмой

В Братске произошло массовое отравление шаурмой, сообщило управление Роспотребнадзора по Иркутской области. Губернатор Игорь Кобзев рассказал в своем телеграм-канале, что с отравлением после посещения кафе госпитализировали десять человек, пятеро из них дети.

У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию. Отравившиеся связывают свое заболевание с продуктами питания, которые они приобретали в кафе «Шаурму хочу». Специалисты готовят материалы в суд для принятия решения о приостановлении деятельности заведения.

По словам губернатора, в скорую позвонили более десятка пострадавших. Те, чье состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести лечатся дома.

«Держу ситуацию на личном контроле. Также положение дел в Братске отслеживают специалисты Иркутского областного центра медицины катастроф», — написал глава региона.