СК: в Братске Иркутской области более 35 человек отравились шаурмой

В Иркутской области более 35 человек отравились шаурмой

Фото: Никита Попов / РБК

В Братске в Иркутской области более 35 человек отравились шаурмой в кафе «Шаурму хочу», сообщили в Следственном комитете по Иркутской области.

С диагнозом «острая кишечная инфекция» после отравления шаурмой госпитализировали 11 человек, в числе которых пять несовершеннолетних. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до двух лет.

Следователи СК изъяли гриль-печи и документацию персонала кафе. Всех работников направили на бактериологическое исследование.

До этого о случаях отравления шаурмой сообщил региональный Роспотребнадзор. Специалисты ведомства начали эпидемиологическое расследование, в рамках которого для лабораторных исследований в кафе отобраны пробы пищевой продукции, воды, смывы с объектов окружающей среды. Губернатор области также сообщил о массовом отравлении.