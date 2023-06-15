ГТЛК отсудила в Лондоне €220 млн за изъятые норвежским заказчиком паромы

ГТЛК заказала для норвежцев строительство четырех паромов на турецкой верфи Tersan Shipyard в 2019 году. После санкций ЕС норвежцы отказались платить за поставленные суда, однако суд Лондона встал на сторону ГТЛК, объяснил Дитрих

Паром Havila Castor (Фото: havilavoyages.com)

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) взыскала компенсацию в €220 млн с норвежской судоходной компании Havila Kystruten, для которой зарубежные «дочки» российской корпорации строили четыре круизных паромных судна на турецкой верфи Tersan, сообщил в интервью «Ведомостям» генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Он пояснил, что когда ГТЛК и дочерние компании были включены в санкционные списки, Havila заявила, что первый паром, который уже был построен, она не отдаст и платить за него не будет, а второй, находившийся в стадии строительства, «они просто забрали, пообещав туркам провести окончательный платеж». Дитрих отметил, что верфь за свою работу денег так и не получила, а по двум оставшимся паромам схема была такой же.

«[Высокий суд Лондона] встал на сторону GTLK Europe и предписал компании Havila выплатить за паромы €220 млн. Мы ожидаем, что эти деньги поступят на счета зарубежных структур ГТЛК в ближайшие месяцы. Это показательный случай, когда даже зарубежные суды не поддерживают такого поведения бывших партнеров», — рассказали глава корпорации.

ГТЛК в 2019 году заказала для норвежцев строительство четырех паромов — Capella, Castor, Polaris, Pollux — на турецкой верфи Tersan Shipyard, расположенной под Стамбулом. Длина каждого судна — 124 м, ширина — 22 м, осадка — 5,2 м, паром может принимать на борт более 600 пассажиров. Все четыре судна оснащены гибридными двигателями на сжиженном газе и аккумуляторных батареях. В перспективе на судах может быть использовано водородное топливо. В строительство двух из них гонконгская GTLK Asia («дочка» ГТЛК) инвестировала €171 млн. Строительство еще двух судов финансировала другая компания группы — ирландская GTLK Europe DAC.

ГТЛК (100% акций в распоряжении Минтранса) ведет историю с 2001 года и занимает первое место в сегментах авиационного (305 самолетов на конец 2021 года), железнодорожного (101,6 тыс. единиц подвижного состава) и водного транспорта (201 судно) по объему лизингового портфеля (1,4 трлн руб.).

Корпорация и ее «дочки» с апреля прошлого года находятся под европейскими и британскими санкциями, с августа — еще и под американскими. Это привело к прекращению проведения платежей по еврооблигациям, эмитированными GTLK Europe Capital Dac, поручителями по которым выступали GTLK Europe и ГТЛК.

Из-за санкций компания в 2022 году получила рекорбдный чистый убыток на 55,8 млрд руб. против 0,99 млрд руб. чистой прибыли в 2021-м. Так, из-за западных ограничений была остановлена деятельность международной лизинговой платформы GTLK Global, на которую приходилось до трети от совокупной выручки группы и активы в размере порядка $4,6 млрд (свыше 377 млрд руб.), сообщали в пресс-службе ГТЛК. По данным компании, обесценивание активов GTLK Global в размере 20 млрд руб., создание экстраординарных резервов на сумму 26,5 млрд и сильное влияние результата от операций, номинированных в валюте (14,5 млрд руб.), внесли основной вклад в отрицательный финансовый результат.

