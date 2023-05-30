«Дочки» ГТЛК в Ирландии избежали ликвидации «в последнюю минуту»

Двум «дочкам» лизингодателя ГТЛК в Ирландии грозила ликвидация по требованию кредиторов из-за неплатежеспособности, но в последний момент компании подали заявку на экспертизу по спасению, что позволило отложить ликвидацию

Дублин (Фото: Cezary Kowalski / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Ирландии две российские компании GTLK Europe и GTLK Europe Capital Dac (дочерние структуры АО «Государственная транспортная лизинговая компания», ГТЛК) «в последнюю минуту» перед возможной ликвидацией подали заявку на экспертизу по спасению, пишет Bloomberg.

В понедельник, 29 мая, Высокий суд Ирландии должен был рассмотреть заявление о ликвидации дочек ГТЛК от четырех кредиторов компаний, которое было подано на основании неплатежеспособности лизингодателей и невозможности с их стороны погасить долги. Однако в пятницу компании подали заявку на назначение проверяющих в рамках экспертизы, которая предназначена для спасения проблемных, но жизнеспособных фирм. Как отмечает Bloomberg, это произошло после списания российским правительством долга в размере $1,5 млрд. Адвокаты ГТЛК заявили, что будут настаивать на рассмотрении заявки.

Судья Брайан О'Мур заявил, что считает данные обстоятельства «глубоко подозрительными», «чрезвычайными» и почти «уникальными». Он также отметил, что российские компании сообщали недостоверную информацию о своей платежеспособности, независимые эксперты подтвердили, что они не могли платить по счетам.

Адвокат кредиторов Келли Смит заявила, что ответчики «активно вводили в заблуждение» суд, а просьбой назначить проверяющих пытаются «сорвать или, в лучшем случае, отсрочить» ликвидацию.

РБК направил запрос в пресс-службу ГТЛК.

К ГТЛК подано несколько исков и в России. Она и ее дочки с апреля прошлого года находятся под европейскими и британскими санкциями, с августа — еще и под американскими. Это привело к прекращению проведения платежей по еврооблигациям, эмитированными GTLK Europe Capital Dac, поручителями по которым выступали GTLK Europe и ГТЛК.

В декабре 2022 года иск из-за еврооблигаций к ГТЛК подала управляющая компания «Первая». Ее клиенты являются держателями евробондов ГТЛК, но она не исполняла обязанности по выплатам, потому УК потребовала взыскать 3,15 млрд руб. Иски к структурам ГТЛК также подавали другие держатели бондов, в частности «Росгосстрах Жизнь» (на 6,4 млн руб.) и НС Банк (чуть менее 18 млн руб.).

Компания решит проблемы с выплатами по еврооблигациям в течение 2023 года, говорил «РБК Инвестициям» первый заместитель генерального директора ГТЛК Михаил Кадочников.