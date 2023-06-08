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В Пентагоне назвали три современные сверхдержавы

Генерал США Милли: США, Россия и Китай — три сверхдержавы многополярного мира
США после распада СССР некоторое время были единственной сверхдержавой, считает Милли, но позже этот статус завоевали Россия и Китай. Путин в 2016-м говорил, что США — единственная сверхдержава планеты
Марк Милли
Марк Милли (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

В нынешнем многополярном мире существуют не менее трех сверхдержав, в их числе Россия, США и Китай, это становится все более очевидным. Такое мнение выразил председатель Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во время выступления перед выпускниками в Национальном университете обороны (NDU). Вуз вел трансляцию.

Милли считает, что США оставались единственной сверхдержавой после распада СССР, но это изменилось. «Сейчас становится все более очевидным, что мы действительно находимся в многополярной международной среде, где есть как минимум три сверхдержавы — США, Китай и Россия», — заявил он.

В ближайшие десятилетия мир столкнется с «очень серьезными вызовами и кризисами», полагает Милли. Некоторые государства играют все более значительную роль в собственных регионах, продолжил он, через некоторое время они тоже станут претендовать на статус сверхдержав.

«Три [сверхдержавы] — это намного сложнее, чем две [сверхдержавы]», — добавил генерал (цитата по ТАСС).

Президент России Владимир Путин в 2016 году назвал США великой державой и единственной сверхдержавой. «Мы это принимаем. Мы хотим и готовы работать с Соединенными Штатами», — подчеркнул он. Путин выразил уверенность, что России и всей планете «нужна такая мощная страна», но Москва не хочет вмешательства в свои внутренние дела. В том же году он рассказывал, что Россия «не держит зла» на Евросоюз и хочет идти ему навстречу.

Бывший президент США Барак Обама в 2020-м также выразил мнение, что Россия быть сверхдержавой перестала и назвал причины утраты этого статуса. Он считает, что Россия, имея второй в мире ядерный арсенал, не смогла построить широкую сеть альянсов и баз, которые помогают Вашингтону «проецировать свою военную мощь во всем мире».

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«Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений», — оценил Обама положение России на момент своего президентства (2008-2016). Он также указал на низкую продолжительность жизни мужчин в России, высокую коррупцию и социальное неравенство.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Марк Милли США Китай Пентагон США сверхдержава
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