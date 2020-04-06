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Власти США признали «Русское имперское движение» террористическим

Координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс назвал меру беспрецедентной: по его словам, это первый в США случай признания террористами сторонников превосходства белой расы
Фото: Александр Земляничко / AP

Власти США признали созданную в России организацию «Русское имперское движение» (РИД) террористической, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Государственного департамента США.

Ранее о намерении Госдепа включить РИД в список террористических организаций сообщила газета New York Times (NYT). В разговоре с корреспондентом издания координатор ведомства по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс назвал меру беспрецедентной.

«Это первый случай, когда США признали террористами сторонников превосходства белой расы, что подтверждает, насколько серьезно нынешняя администрация относится к этой угрозе. Мы делаем то, чего никто из наших предшественников не сделал, чтобы противостоять этой угрозе», — отметил Сейлс.

По данным NYT, за включением РИД в список террористических организаций последует принятие Минфином США решения о блокировке всех активов организации на территории страны и запрету для американцев проводить любые сделки с ее представителями, а членам РИД может быть запрещен въезд в США.

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На сайте РИД она названа русской православной национально-патриотической и монархической организацией, а ее основными задачами — защита традиционных русских ценностей, поддержка политической, духовной и культурной русской экспансии, борьба с русофобией, нелегальной иммиграцией, церковными ересями и расколами, а также активная пропаганда русского христианского национализма.

В едином федеральном списке организаций, признанных в соответствии с законодательством России террористическими, РИД не значится. Однако сайт организации и несколько номеров ее печатного издания внесены Минюстом России в федеральный список экстремистских материалов.

Автор: Евгений Калюков
Теги: США, террористические организации, Госдепартамент
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