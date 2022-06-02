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Политика ,  
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Мандат Рашкина передадут Анастасии Удальцовой

Рашкина лишили мандата после уголовного дела о незаконной охоте. Удальцова — его помощница. Она представляет лево-патриотическое движение, которое, по словам Зюганова, поддержало «и денацификацию, и военную специальную операцию»
Анастасия Удальцова
Анастасия Удальцова (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Депутатский мандат Валерия Рашкина перейдет к Анастасии Удальцовой, сообщил «Интерфаксу» лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Президиум ЦК принял это решение единогласно.

Зюганов назвал Удальцову опытным политиком лево-патриотического движения. «Мы ответственно относимся к призыву [президента Владимира] Путина консолидировать максимально общество. У нас лево-патриотическое движение активно поддержало и денацификацию, и военную специальную операцию и поддержало предложение о новом курсе и программу, связанную с новым бюджетом. Работаем конструктивно», — заявил глава партии.

25 мая Госдума лишила мандата Валерия Рашкина. За месяц до этого суд в Саратовский области приговорил политика к трем годам лишения свободы условно по делу о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК, незаконная охота группой лиц по предварительному сговору). В октябре прошлого года сотрудники охотнадзора задержали его в лесу в Саратовской области, в багажнике его автомобиля нашли разделанную тушу лося, а на месте разделки животного — ружье с прицелом ночного видения, патроны и охотничий билет на имя Рашкина. Разрешения на отстрел лося у депутата не было.

Сначала Рашкин говорил, что нашел тушу лося, когда гулял в лесу, и предложил своим спутникам отвезти ее в полицию. Позднее он признался, что друзья пригласили его на охоту, заверив, что у них есть необходимые разрешения. Депутат отправился на охоту один. Он выстрелил в животное — как ему показалось, кабана, — но, подойдя к трупу, понял, что это лось. Политик разделал тушу и позвал на помощь друга, чтобы тот помог загрузить лося в багажник.

Рашкину дали три года условно по делу о незаконной охоте
Общество
Валерий Рашкин

Рашкину назначен испытательный срок в два года, в течение этого же периода он не сможет заниматься охотой.

Адвокат Константин Лазарев счел решение суда несправедливым, потому что Рашкин охотился один, но вменили ему статью об охоте группой лиц. После апелляции защиты суд оставил приговор в силе.

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Анастасия Удальцова — политик, жена координатора «Левого Фронта» Сергея Удальцова. Она родилась на Украине, была членом местной Коммунистической партии. После переезда в Москву Удальцова вступила в Национал-большевистскую партию (запрещена в России и прекратила свою деятельность). С 2008 по 2013 год была координатором и руководителем пресс-службы «Левого Фронта», в 2011–2012 годах занималась организацией митингов за честные выборы. С 2013 года Удальцова была помощницей Рашкина. В 2021 году политик выдвигалась кандидатом в Госдуму от КПРФ, но не смогла получить место в парламенте.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Валерий Рашкин КПРФ Анастасия Удальцова
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