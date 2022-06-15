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Токаев заявил, что Казахстан не откажется от Болонской системы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что понимает решение российского правительства отказаться от Болонской системы, так как у нее есть свои недостатки. Но Казахстан от нее отказываться не собирается
Фото: Яков Князев / ТАСС
Фото: Яков Князев / ТАСС

Казахстан не намерен отказываться от Болонской системы образования, сообщил казахский лидер Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия 24». Трансляция шла в соцсети «ВКонтакте».

Токаев отметил, у этого стандарта есть свои недостатки, которые он хорошо понимает. «В принципе я понимаю решение российского правительства о выходе из нее. Но надо понимать, что у этого будут и последствия», — сказал Токаев.

Он вспомнил, что когда Казахстан внедрял Болонскую систему, он был председателем сената. «И предупреждал правительство: не спешите вы с этим болонским процессом... А в то время наше вступление в нее было обставлено как большое национальное достижение, чуть ли не праздник... А на самом деле там много недостатков. Я и их видел. Я разговаривал со многими специалистами, зарубежными экспертами, которые предупреждали, что у этой медали есть две стороны», — пояснил Токаев.

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Касым-Жомарт Токаев

Он также напомнил, что выступил с инициативой, чтобы российские технические вузы открыли свои филиалы в Казахстане. По словам президента республики, этот процесс уже начался, свои филиалы в Казахстане  открыли Московский физико-технический институт и Российский государственный университет нефти и газа НИУ имени И. М. Губкина. «Я считаю, что современная казахская молодежь должна получать прежде всего техническое образование, чтобы быть конкурентными», — пояснил Токаев.

Болонский процесс предусматривает создание единого европейского пространства высшего образования. Россия присоединилась к нему 19 сентября 2003 года, Казахстан — в 2010 году. Болонская система предполагает разделение высшего образования на две ступени — бакалавриат и магистратуру.

Болонскую систему в России критиковали различные чиновники и работники сферы образования. В частности, тем, что Болонская система в том числе якобы способствовала снижению качества образования, возмущался ректор МГУ Виктор Садовничий.

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В Минобрнауки исключили изоляцию российской системы образования
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

6 июня замминистра образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что все российские вузы исключили из Болонской системы еще 11 апреля.
По его словам, Болонская группа объявила о прекращении представительства России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса из-за того, что большинство ректоров вузов поддерживают руководство западных стран в связи со специальной операцией России на Украине.

24 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о планах отказаться от элементов Болонской системы. По его словам, будущее вышей школы в России — за «собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента».

Минобразования также рекомендовало российским вузам отказаться от сотрудничества в рамках программы ЕС по обмену студентами Erasmus+, которую финансирует Евросоюз.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Касым-Жомарт Токаев Казахстан Болонская система высшее образование
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