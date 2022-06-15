Токаев заявил о советах покинуть Казахстан во время беспорядков в январе

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что во время беспорядков в январе находился в своей резиденции в столице и не собирался покидать республику. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«С самого начала мною было заявлено, что я не собираюсь покинуть столицу, тем более мне предлагали некоторые товарищи в кавычках сесть или в вертолет, или в самолет и покинуть Казахстан. Я этого, естественно, не планировал и считал, что должен находиться здесь», — сказал он, отметив, что все время оставался в резиденции, никуда не выезжая.

Токаев добавил, что целью всех переворотов является приход к власти «совершенно других людей».

В начале января в Казахстане разгорелись протесты, первоначальной причиной которых стало резкое повышение цен на сжиженный газ для населения. Власти согласились их снизить, правительство ушло в отставку, но эти меры не дали должного результата, а акции приобрели политический окрас — в частности, митингующие выступали против участия в политике первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В Алма-Ате протесты превратились в беспорядки, митингующие на короткое время захватывали некоторые административные здания и аэропорт.

Для подавления беспорядков власти прибегли к помощи армии. В результате последующих столкновений, по официальным данным, погибли 225 человек, в том числе 19 представителей силовых структур. Токаев 10 января назвал произошедшее в стране терактом и хорошо организованной агрессией с помощью боевиков из-за рубежа. По его просьбе страны ОДКБ отправили в Казахстан миротворцев, которые пробыли там до нормализации ситуации.

После этих событий должностей лишились три зятя бывшего президента Нурсултана Назарбаева, его племянник и другие родственники. За самим экс-президентом оставили только право входить в состав Конституционного совета.