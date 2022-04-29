Токаев назвал действия языковых патрулей «провокацией спецслужб»

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан — многоязычное государство, хотя государственным языком является именно казахский

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Evgeny Biyatov / Reuters)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев счел действия языковых патрулей «провокацией по заданию спецслужб». Об этом он заявил в ходе XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».

«Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию спецслужб. Все эти действия на языке этих служб называются активными мероприятиями», — сказал Токаев.

Казахстанский президент при этом не уточнил, спецслужбы каких стран организовывали такие провокации.

Токаев также заявил, что Казахстан является многоязычным государством. «В то же время государственным языком является казахский,. и мы это тоже должны помнить и принимать меры по укреплению статуса казахского языка, но не в ущерб и тем более не с целью дискриминации каких-либо других языков и тех граждан, которые говорят на других языках», — сказал президент.

Ранее на YouTube-канале Til Maydani опубликовали серию видео с так называемыми языковыми рейдами. В видео сняты конфликты, возникшие из-за того, что сотрудники магазинов и объектов общественного питания не обслужили клиентов на государственном языке — казахском.

Первые ролики о «языковых рейдах» появились еще в августе прошлого года. На автора канала Til Maydani — Куата Ахметова — тогда было заведено уголовное дело о разжигании национальной розни. Адвокат Ахметова тогда сообщил, что он покинул Казахстан и уехал в столицу Украины.