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Песков анонсировал «чрезвычайно важную» речь Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) затронет тему влияния санкций на рост цен на энергоресурсы и другие экономические сферы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно же, об этом [антироссийских санкциях] невозможно не говорить, и я уверен, что президент будет говорить об этом», — указал Песков.

Путин не будет проводить встречу с главами иностранных компаний на ПМЭФ
Политика
Фото:Роман Пименов / ТАСС

Пресс-секретарь отметил, что в этом году речь президента на форуме будет «чрезвычайно важной».

Песков добавил, что ошибки, которые страны допустили во время пандемии коронавируса, «усугубились той экономической войной, которую [недружественные страны] начали против России». «Россия — слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга», — сказал Песков.

Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ 17 июня. Модератором на заседании выступит главный редактор RT Маргарита Симоньян. При этом отдельной традиционной встречи президента с руководством иностранных компаний и международными инвесторами на форуме не будет.

В этом году ПМЭФ пройдет в 25-й раз — с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Главная тема форума: «Новый мир — новые возможности».

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