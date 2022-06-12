Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:36
Рогозин зачитал стихотворение из «Брата-2» на фоне «Сармата» Политика, 11:34
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 11:12
В Дагестане футбольный матч закончился массовой дракой Спорт, 10:57
Путин не будет проводить встречу с главами иностранных компаний на ПМЭФ Политика, 10:48
Избегайте любителей дармовщины: как не разочароваться в работе на себя Pro, 10:40
В UFC сменился чемпион полутяжелого веса Спорт, 10:35
Зачем вещам «особый» интернет РБК и МегаФон, 10:34
Экс-глава МИД Польши заявил о праве Запада дать Украине ядерное оружие Политика, 10:27
Шри-Ланка заявила о возможности импорта нефти из России Политика, 10:24
«Макдоналдс» обнародовал новое название сети ресторанов в России Бизнес, 10:16
Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix Pro, 10:15
Как борьба между отделами парализует работу компании Pro, 10:00
Волны Эллиота: что это и как применять их в трейдинге Инвестиции, 10:00
ПМЭФ-2022 ,  
0 

Путин не будет проводить встречу с главами иностранных компаний на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планируемых встречах Владимира Путина с президентами стран на ПМЭФ-2022, при этом не уточнив, о каких лидерах идет речь. По его словам, США могут оказать на них давление
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

На Петербургском международном экономическом форуме у президента России Владимира Путина пройдут встречи с иностранными лидерами, однако их список не оглашается из-за возможного давления США. Об этом в разговоре с ТАСС заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Дабы не давать больше работы американским послам, я не буду сейчас ничего анонсировать», — сказал он, пояснив, что главы дипмиссий США по всему миру оказывают давление на руководство других государств.

«Мы ожидаем весьма и весьма интересную пленарную сессию», — отметил Песков.

Отдельной традиционной встречи Путина с руководством иностранных компаний и международными инвесторами на форуме не будет. Песков при этом добавил, что не исключает возможности встреч президента с некоторыми иностранными бизнесменами и инвесторами.

Участники ПМЭФа попросили организаторов скрыть часть информации о себе
Финансы
Фото:forumspb / VK

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным ранее заявил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

В этом году ПМЭФ пройдет в 25-й раз — с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Главная тема: «Новый мир — новые возможности». По мнению организаторов, она «отражает глобальные процессы изменений, происходящих в мире, ведущие к формированию новой экономической модели», и позволяет наладить диалог «со всеми заинтересованными сторонами».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: David Zalubowski / AP Пять трендов, которые меняют промышленный дизайн
Статьи
Pro
Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает
Статьи
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей
Статьи
Pro
Фото: Евгений Разумный / ТАСС Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Быть веганом полезно. Правда ли это
Статьи

Участие в форуме подтвердили более 2,7 тыс. представителей бизнеса, из них более 1 тыс. — главы компаний. Свое участие в форуме также подтвердили представители 127 стран и территорий, отмечали организаторы. Перед участниками выступят более 500 спикеров. Иностранные гости смогут прибыть в страну без эпидемиологических ограничений на въезд, так как они будут сняты за день до форума, 14 июня.

Президент России Владимир Путин также выступит на пленарном заседании ПМЭФ. Модератором на заседании выступит главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

Авторы
Теги
Роман Котерев
ПМЭФ Владимир Путин Дмитрий Песков
Материалы по теме
Организатор ПМЭФа напомнил о въезде для иностранцев без COVID-ограничений
Бизнес
«Чайф» выступит вместо «Би-2» в рамках ПМЭФ
Экономика
Глава ДНР Пушилин заявил о планах приехать на ПМЭФ
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter