Путин не будет проводить встречу с главами иностранных компаний на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планируемых встречах Владимира Путина с президентами стран на ПМЭФ-2022, при этом не уточнив, о каких лидерах идет речь. По его словам, США могут оказать на них давление

Фото: Роман Пименов / ТАСС

На Петербургском международном экономическом форуме у президента России Владимира Путина пройдут встречи с иностранными лидерами, однако их список не оглашается из-за возможного давления США. Об этом в разговоре с ТАСС заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Дабы не давать больше работы американским послам, я не буду сейчас ничего анонсировать», — сказал он, пояснив, что главы дипмиссий США по всему миру оказывают давление на руководство других государств.

«Мы ожидаем весьма и весьма интересную пленарную сессию», — отметил Песков.

Отдельной традиционной встречи Путина с руководством иностранных компаний и международными инвесторами на форуме не будет. Песков при этом добавил, что не исключает возможности встреч президента с некоторыми иностранными бизнесменами и инвесторами.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным ранее заявил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

В этом году ПМЭФ пройдет в 25-й раз — с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Главная тема: «Новый мир — новые возможности». По мнению организаторов, она «отражает глобальные процессы изменений, происходящих в мире, ведущие к формированию новой экономической модели», и позволяет наладить диалог «со всеми заинтересованными сторонами».

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Участие в форуме подтвердили более 2,7 тыс. представителей бизнеса, из них более 1 тыс. — главы компаний. Свое участие в форуме также подтвердили представители 127 стран и территорий, отмечали организаторы. Перед участниками выступят более 500 спикеров. Иностранные гости смогут прибыть в страну без эпидемиологических ограничений на въезд, так как они будут сняты за день до форума, 14 июня.

Президент России Владимир Путин также выступит на пленарном заседании ПМЭФ. Модератором на заседании выступит главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.