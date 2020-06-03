Британские ВВС сообщили о перехвате российских самолетов над Балтикой

Истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании, размещенные в Литве в рамках полицейской программы НАТО, 2 июня были подняты в воздух для перехвата российского самолета над Балтийским морем. Об этом сообщает пресс-служба британских ВВС.

Истребители сопроводили самолет Ил-20, который, по утверждению Лондона, выполнял разведывательный полет над побережьем Балтийского моря.

В воздух поднялись истребители из 6-й эскадрильи 135 экспедиционного воздушного крыла. Пилот одного из Typhoon, слова которого приводят ВВС Великобритании, отметил важность сохранения спокойствия во время подобных перехватов.

Ранее 27 мая ВМС США опубликовали видео, на котором показывался момент перехвата американского самолета-разведчика Poseidon P-8A был двумя российскими истребителями Су-35 в небе над Средиземным морем.