Госдеп счел неуместным визит россиянина-замгенсека ООН в Синьцзян

По мнению Вашингтона, поездка Владимира Воронкова в регион, где Пекин проводит «репрессивную кампанию» против уйгуров, ставит под угрозу репутацию о авторитет ООН

Владимир Воронков (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Вашингтон глубоко обеспокоен предстоящей поездкой заместителя генсека, главы Контртеррористического управления Организации Объединенных Наций (ООН) по борьбе с терроризмом Владимира Воронкова в Синьцзян, Китай. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.

Она сообщила, что свою обеспокоенность этим визитом заместитель главы Госдепа Джон Салливан высказал в телефонной беседе генсеку ООН Антониу Гутерришу. «Заместитель главы Госдепа заявил, что такой визит крайне неуместен в свете беспрецедентной репрессивной кампании, проводимой в Синьцзяне против уйгуров, этнических казахов, киргизов и других мусульман», — сообщила Ортагус.

Она добавила, что Салливан в беседе с Гутерришем отметил, что Пекин «продолжает представать свою репрессивную кампанию против уйгуров и других мусульман в качестве законных усилий по борьбе с терроризмом». Однако на самом деле, считает замглавы Госдема, это не так. По мнению Салливана, Воронков, являясь высшим представителем ООН по борьбе с терроризмом «ставит под угрозу репутацию и авторитет организации в борьбе с терроризмом и по защите прав человека, подкрепляя эти ложные утверждения» Пекина.

Синьцзян (Синьцзян-Уйгурский автономный район, СУАР) — регион на северо-западе Китая, населен преимущественно уйгурами, в основном исповедующими ислам. По данным китайских властей, среди уйгуров сильны сепаратистские устремления и религиозный экстремизм. В частности, в СУАР действует признанное террористическим Исламское движение Восточного Туркестана. В августе прошлого года Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что в Китае в лагерях для идеологической обработки нацменьшинств содержится до 1 млн уйгуров.