Россия предложит Совбезу ООН 20 мая обсудить обстрелы Белгорода

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Делегация России в ООН намерена поднять тему обстрелов гражданских объектов в Белгороде со стороны Вооруженных сил Украины на предстоящем 20 мая заседании Совета Безопасности организации. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, эта тема будет представлена для обсуждения и на площадках других международных организаций. «Массовая гибель гражданского населения — это вызов. Здесь явно видно, кто применял вооружение, и этим действиям должны быть даны правовые оценки. <...> У нас есть заявленное обсуждение [темы обстрелов Белгорода] 20 мая в Совбезе ООН», — сказал он журналистам в Белгороде (цитата по ТАСС).

Он добавил, что удар по многоэтажке по улице Щорса в Белгороде был преднамеренным. «Когда разрушается здание, а рядом здесь нет никаких военных и военно-промышленных объектов, когда наносится удар непосредственно по жилью и такое количество людей гибнет, — это международное и военное преступление», — добавил он.

Белгород 12 мая попал под обстрел Вооруженных сил Украины, в многоквартирном доме из-за попадания обломка ракеты обрушился подъезд. Погибли 17 человек, пострадали 20 человек. Вечером город подвергся повторному обстрелу, погибли еще три человека.

В ООН ранее отреагировали на обстрелы Белгорода — организация выступает против любых нападений на гражданскую инфраструктуру, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, комментируя массированный обстрел Белгорода со стороны Украины.

Заседание Совбеза ООН 20 мая будет посвящено поставкам на Украину западного оружия, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.