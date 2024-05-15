По всей Белгородской области объявлена ракетная опасность
Сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Глава региона попросил местных жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тех, кто находится на улице, губернатор призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.
Ракетную опасность объявили в Белгородской области в шестой раз за сутки. Перед этим сирены запустили в регионе в 00:51, 04:28, 12:25, 13:02 и 16:54 по местному времени.
В течение дня ряд населенных пунктов области подвергся атакам беспилотников и попал под обстрелы. В частности, в селе Борисовского района после атаки дрона-камикадзе загорелся трактор, а в поле между селами Нехотеевка и Журавлевка Белгородского района три человека получили ранения после удара FPV-дрона.
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