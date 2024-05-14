Нарусова и Клишас поспорили о запрете на выборы иноагентам

Сенатор Людмила Нарусова заявила о неконституционности запрета иноагентам баллотироваться на выборах. Другие сенаторы с ней не согласились и одобрили закон

Людмила Нарусова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Совет Федерации одобрил закон, который запрещает иноагентам баллотироваться на выборах всех уровней.

Сенатор Людмила Нарусова на обсуждении закона заявила, что его положения нарушают конституционные права граждан, передает корреспондент РБК.

«Тем более мы прекрасно знаем, что статус иностранного агента дается не только тем, кто финансирует противника, например, но и тем, кто выражает свое иное мнение. А это уже тоже нарушение Конституции, потому что она предполагает политическое многообразие и право высказывать свое мнение», — пояснила сенатор. По ее мнению, этот закон «сделан под выборы, которые нас ждут в сентябре, чтобы создать комфортные и неконкурентные условия для тех, кто будет избираться, что, конечно, непозволительно».

Закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней, соответствует Конституции, такова позиция Минюста, заявил статс-секретарь-заместитель министра юстиции Андрей Логинов. Отвечая Нарусовой, Логинов напомнил, что согласно ч. 3 ст. 55 Конституции права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в которой это необходимо, в частности, в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

«С учетом происходящих событий, создающих угрозу безопасности суверенитета Российской Федерации, названный федеральный закон позволяет противостоять иностранному вмешательству в делах государства и общества», — отметил Логинов.

Его поддержал глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас. Он подчеркнул, что законом «происходит не лишение избирательных прав, а устанавливается специальный порядок реализации пассивного избирательного права для тех лиц, которые признаны иностранными агентами». Он также напомнил, что согласно новому закону, чтобы реализовать пассивное право, иноагенту надо добиться снятия с себя этого статуса, либо подав соответствующие документы в Минюст, либо в судебном порядке.

«Мы с Минюстом обсудили, что, конечно, Минюсту нужно делать эту процедуру еще более прозрачной и понятной для людей, как включение, так и исключение из этого перечня. У нас есть на эту тему совершенно предметная, нормальная, рабочая дискуссия», — добавил Клишас.

Верхняя палата парламента в итоге одобрила закон, «за» высказались 167 сенаторов, против — один.

Законопроект был внесен 1 декабря прошлого года и изначально не содержал каких-либо упоминаний об иностранных агентах. Его положения лишь запрещали допуск к участию в выборах граждан, которые подали в избирком документы с ошибками и опечатками. Однако перед вторым чтением, 3 мая, было внесено более 70 поправок, содержащих нормы об иноагентах. Второе чтение состоялось спустя три дня, и в итоге закон был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.

Поправки были инициированы после заявлений нескольких человек, объявленных иноагентами, о том, что они намерены идти на выборы в Мосгордуму в сентябре этого года. Среди них — телеведущая Татьяна Лазарева, журналист Сергей Маркелов и оппозиционный политик Эльвира Вихарева — все они включены в реестр иноагентов.