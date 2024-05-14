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Новые законы в России ,  
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Совфед одобрил закон о запрете иноагентам избираться на всех выборах

Совет Федерации одобрил закон о запрете иноагентам избираться на всех выборах
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Андрей Каспришин / РИА Новости
Фото: Андрей Каспришин / РИА Новости

Совет Федерации одобрил законопроект, запрещающий иноагентам выставлять свою кандидатуру на выборах всех уровней, быть доверенными лицами и наблюдателями. Об этом сообщает ТАСС.

Сенаторы одобрили пакет поправок, которые вносятся в том числе в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», объединяющий в себе все ограничения для иностранных агентов. После внесения изменений в нем будет говориться, что иноагенты не могут «замещать должности в органах публичной власти, в том числе выборные должности государственной гражданской службы и муниципальной службы».

Поправки обязывают людей, решивших участвовать в выборах, «прекратить статус иностранного агента». Если окажется, что у зарегистрированного кандидата есть статус иноагента, это станет основанием для отмены регистрации судом. В законопроекте также говорится, что гражданина могут лишить статуса депутата и сенатора досрочно в случае признания его иноагентом.

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Фото:Сергей Карпов / ТАСС

Кроме того, законопроект запрещает назначать иноагентов наблюдателями на выборах всех уровней. Их также нельзя будет назначать уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений, доверенными лицами кандидатов.

Госдума приняла документ во втором и третьем чтении 6 мая. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал законопроект «очень гуманным, демократичным и либеральным».

Сейчас депутаты-иноагенты разных уровней есть в законодательных органах Москвы, Санкт-Петербурга, Коми, Новосибирска и других регионов. В частности, в столице статус иноагента получили избравшаяся от «Яблока» Дарья Беседина и депутат от «Справедливой России — За правду» Михаил Тимонов.

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