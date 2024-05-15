Первое заседание нового правительства России. Видео
Михаил Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Его состав утвердила 14 мая Госдума, а на силовых министров и главу МВД выдал представления Совет Федерации. В тот же день с новым составом правительства встретился президент России Владимир Путин.
Более чем на 80% старый состав правительства сохранился, следует из подсчетов РБК. Новички составили 16%. Среди них — пять бывших губернаторов. Их заменили врио губернаторов. Путин решил также наградить бывших членов правительства.
Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео
Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты
«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом
Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика
В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео
Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта
Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться
В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео
Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн
Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня
У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?