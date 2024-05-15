Первое заседание нового правительства России. Видео

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Михаил Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Его состав утвердила 14 мая Госдума, а на силовых министров и главу МВД выдал представления Совет Федерации. В тот же день с новым составом правительства встретился президент России Владимир Путин.

Более чем на 80% старый состав правительства сохранился, следует из подсчетов РБК. Новички составили 16%. Среди них — пять бывших губернаторов. Их заменили врио губернаторов. Путин решил также наградить бывших членов правительства.