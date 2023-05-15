Джордж Сорос опроверг сообщения о своей смерти от сердечного приступа

Сообщение о смерти миллиардера от сердечного приступа опубликовал пользователь Twitter. «Я жив и здоров», — написал 92-летний инвестор

Джордж Сорос (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Инвестор Джордж Сорос опроверг сообщения, что у него случился сердечный приступ.

«Слухи о том, что у меня случился сердечный приступ, полностью ложны. Я жив и здоров», — написал 92-летний Сорос в Twitter.

В России Фонд Сороса в 2015 году был признан нежелательной организацией.

14 мая пользователь Twitter с ником Cillian опубликовал «экстренную новость». Он написал, что Сорос скончался от сердечного приступа. Пост сопровождался черно-белой фотографией миллиардера.

В твите Cillian сослался на аккаунт Politics For All Ireland сторонников конспирологических теорий, который в декабре 2022 года, например, сообщал, что сани Санта-Клауса разбились в графстве Литрим.

В 2013 году Сороса по ошибке «похоронило» агентство Reuters, опубликовав заготовленный заранее некролог. «Джордж Сорос, который умер в XXX году в возрасте XXX лет, был чрезвычайно успешным финансистом и инвестором, который парадоксальным образом многие годы критиковал капитализм, принесший ему миллиарды», — сообщило тогда агентство. Позднее Reuters назвал ошибкой сообщение о смерти финансиста.

Forbes оценивает состояние Сороса в $6,7 млрд.