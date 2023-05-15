Сорос опроверг сообщения о своей смерти
Инвестор Джордж Сорос опроверг сообщения, что у него случился сердечный приступ.
«Слухи о том, что у меня случился сердечный приступ, полностью ложны. Я жив и здоров», — написал 92-летний Сорос в Twitter.
В России Фонд Сороса в 2015 году был признан нежелательной организацией.
14 мая пользователь Twitter с ником Cillian опубликовал «экстренную новость». Он написал, что Сорос скончался от сердечного приступа. Пост сопровождался черно-белой фотографией миллиардера.
В твите Cillian сослался на аккаунт Politics For All Ireland сторонников конспирологических теорий, который в декабре 2022 года, например, сообщал, что сани Санта-Клауса разбились в графстве Литрим.
В 2013 году Сороса по ошибке «похоронило» агентство Reuters, опубликовав заготовленный заранее некролог. «Джордж Сорос, который умер в XXX году в возрасте XXX лет, был чрезвычайно успешным финансистом и инвестором, который парадоксальным образом многие годы критиковал капитализм, принесший ему миллиарды», — сообщило тогда агентство. Позднее Reuters назвал ошибкой сообщение о смерти финансиста.
Forbes оценивает состояние Сороса в $6,7 млрд.
Джордж Сорос родился в 1930 году в Венгрии в еврейской семье среднего достатка. При рождении он получил имя Дьёрдь Шварц. Но через шесть лет семья сменила фамилию на венгерский вариант Шорош (Soros).
На будущего финансиста наложила сильный отпечаток Вторая мировая война, которая началась, когда Соросу было десять лет. По ее окончании Джордж страстно хотел уехать на Запад. И в 1947 году переехал в Великобританию, где получил образование в Лондонской школе экономики.
В 1956 году он уехал жить в Нью-Йорк, где работал брокером и финансовым аналитиком и руководил фондом Double Eagle.
В 1970 году Сорос ушел с наемной работы и основал свой собственный фонд под названием Quantum. Quantum специализировался на спекуляции валютами, ценными бумагами и биржевыми товарами. Прибыльность фонда в первые десять лет его существования составила 3365%. Именно фонду Сорос обязан большей частью своего состояния.
В 1992 году Сорос обвалил британский фунт, заработав на этом $1 млрд. За это он получил прозвище «человек, который обанкротил Банк Англии». С его деятельностью также связывают крах национальных валют «азиатских тигров» — Южной Кореи, Сингапура, Гонконга, Тайваня и других стран региона. Финансист не скрывает, что не раз прибегал к манипуляциям рынком.
Вместе с тем Сорос известен не только как биржевой спекулянт, но и как филантроп, философ, а также политический деятель. Он критиковал экс-президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня.
Весной прошлого года миллиардер говорил, что военные действия на Украине, «возможно, стали началом третьей мировой войны и наша цивилизация может ее не пережить».