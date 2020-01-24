Сорос решил потратить $1 млрд на борьбу с авторитарными правительствами

Миллиардер вложится в создание университета, чья работа будет направлена на борьбу с авторитарными правительствами и климатическими проблемами. Его организуют на базе двух вузов в США, один из которых спонсируется Соросом

Джордж Сорос (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Джордж Сорос решил создать всемирный университет, который будет бороться с авторитарными правительствами, а также с изменением климата. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форме (ВЭФ), сообщает Bloomberg.

Сорос назвал эти проблемы близнецами, которые угрожают цивилизации. Миллиардер отметил, что спонсируемый Open Society University Network станет всемирной обучающей платформой, но там будут проводить и исследования. Организацию создадут при сотрудничестве с Центральным европейским университетом (его также поддерживает Сорос) и Бард-колледжем в США.

По словам спонсора, университет будет предоставлять доступ к качественному образованию, сфокусировавшись на «развитии критического мышления и культивировании свободы в академической среде».

«Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и нестабильность в мире, не будет преувеличением сказать, что 2020 год и следующие за ним несколько лет будут определять не только судьбу Си [Цзиньпина, председателя КНР] и [президента США Дональда] Трампа, но и участь всего остального мира», — предупредил Сорос.