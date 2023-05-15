Пасечник сообщил о семи раненных при подрыве с главой МВД ЛНР
Кроме врио главы МВД ЛНР Игоря Корнета при взрыве в Луганске пострадали шесть человек. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
Всех раненых госпитализировали. «Четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, среди них парень 17 лет, а также врио министра внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет», — сообщил он.
Днем 15 мая в парикмахерской «Барбершоп» на улице Демехина произошел взрыв, там взорвалась граната. Позже стало известно, что пострадал Корнет. Его отправили в Луганскую областную клиническую больницу, он находится в реанимации.
По словам Родиона Мирошника, который до присоединения республики занимал пост посла ЛНР в России, в помещении, предварительно, взорвалась граната. Пасечник уточнял: «По предварительным данным — подрыв».
Утром 15 мая Луганск обстреляли ракетами Storm Shadow. Был разрушен один этаж бывшего авиационного училища штурманов, никто не пострадал.