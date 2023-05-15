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Пасечник сообщил о семи раненных при подрыве с главой МВД ЛНР

Пасечник: при взрыве в Луганске кроме главы МВД ЛНР пострадали еще шесть человек
По предварительным данным, в парикмахерской в центре Луганска был организован подрыв, взорвалась граната. Четверо раненых, включая врио главы МВД ЛНР Корнета, находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали
Автомобили скорой медицинской помощи на месте взрыва возле барбершопа в Луганске
Автомобили скорой медицинской помощи на месте взрыва возле барбершопа в Луганске (Фото: Максим Захаров / РИА Новости)

Кроме врио главы МВД ЛНР Игоря Корнета при взрыве в Луганске пострадали шесть человек. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Всех раненых госпитализировали. «Четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, среди них парень 17 лет, а также врио министра внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет», — сообщил он.

Днем 15 мая в парикмахерской «Барбершоп» на улице Демехина произошел взрыв, там взорвалась граната. Позже стало известно, что пострадал Корнет. Его отправили в Луганскую областную клиническую больницу, он находится в реанимации.

По словам Родиона Мирошника, который до присоединения республики занимал пост посла ЛНР в России, в помещении, предварительно, взорвалась граната. Пасечник уточнял: «По предварительным данным — подрыв».

Утром 15 мая Луганск обстреляли ракетами Storm Shadow. Был разрушен один этаж бывшего авиационного училища штурманов, никто не пострадал.

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Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Игорь Корнет Военная операция на Украине Леонид Пасечник ЛНР Луганск подрыв взрыв
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