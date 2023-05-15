В Турции официально объявили, что Эрдоган не выиграл в первом туре

В Турции подтвердили, что действующему президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану не удалось одержать победу в первом туре выборов. Второй тур пройдет 28 мая

Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог одержать победу в первом туре выборов главы государства. Об этом заявил глава Высшего избирательного совета страны (YSK) Ахмет Йенер, передает TRT Haber.

В первом туре голоса распределились следующим образом:

Реджеп Тайип Эрдоган — 49,51%

Кемель Кылычдароглу — 44,88%

Синан Оган — 5,17%

Мухаррем Индже — 0,44%

Явка в первом туре президентских выборов внутри страны составила 88,92%. На избирательных участках за рубежом — 52,69%. На избирательных участках за пределами страны Эрдоган сумел одержать победу в первом туре, получив свыше 54% голосов.

Второй тур президентских выборов назначили на 28 мая.

Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года. До этого, с 2003-го, когда основанная им Партия справедливости и развития впервые победила на парламентских выборах, был премьер-министром. Эрдоган заявлял, что готов уйти из власти, если проиграет на выборах этого года. «Тот, кто не уважает результаты голосования, не уважает нацию», — говорил политик.

Главным конкурентом Эрдогана стал лидер оппозиции, глава Республиканской народной партии, выдвинутый «Национальным альянсом» из шести партий, Кемаль Кылычдароглу. Возглавляемая им партия была основана в 1923 году Кемалем Ататюрком, основателем современного турецкого государства. В избирательной программе «Народного альянса», от которого баллотируется Кылычдароглу, говорится, что в случае победы он настроен выстраивать равноправные отношения с Россией, США и ЕС.