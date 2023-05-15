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Выборы президента Турции ,  
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Итоги первого тура выборов в Турции. Инфографика

Эрдоган упустил победу в первом туре, на парламентских выборах лидирует его блок
По итогам президентских выборов намечается второй тур: Эрдоган обходит своего основного конкурента Кылычдароглу, но ни один не набирает 50%. На выборах в парламент лидирует блок Эрдогана. Предварительные итоги — в инфографике РБК

Реджеп Тайип Эрдоган по итогам первого тура набирает 49,35% голосов. Он занимает пост президента Турции с 2014 года. На втором месте — его основной соперник Кемаль Кылычдароглу с результатом 45%. Победитель определится во втором туре, который должен пройти 28 мая.

Итоги первого тура выборов в Турции. Инфографика
Итоги первого тура выборов в Турции. Инфографика

На парламентских выборах лидирует «Республиканский альянс» во главе с президентской Партией справедливости и развития. На втором месте — «Народный альянс» во главе с Народной республиканской партией Кылычдароглу.

Итоги первого тура выборов в Турции. Инфографика
Итоги первого тура выборов в Турции. Инфографика

Всего в парламенте 600 мест, президентская политическая сила претендует на 321 кресло, блок основного соперника Эрдогана — на 213. Еще 66 мест может получить «Альянс труда и свободы», куда входит Левая партия зеленых. Для прохождения в парламент необходимо было набрать не менее 7% голосов, всего в выборах участвовали пять партийных блоков.

Итоги первого тура выборов в Турции. Инфографика
Итоги первого тура выборов в Турции. Инфографика

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Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Анастасия Санникова
При участии
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