Итоги первого тура выборов в Турции. Инфографика

По итогам президентских выборов намечается второй тур: Эрдоган обходит своего основного конкурента Кылычдароглу, но ни один не набирает 50%. На выборах в парламент лидирует блок Эрдогана. Предварительные итоги — в инфографике РБК

Реджеп Тайип Эрдоган по итогам первого тура набирает 49,35% голосов. Он занимает пост президента Турции с 2014 года. На втором месте — его основной соперник Кемаль Кылычдароглу с результатом 45%. Победитель определится во втором туре, который должен пройти 28 мая.

На парламентских выборах лидирует «Республиканский альянс» во главе с президентской Партией справедливости и развития. На втором месте — «Народный альянс» во главе с Народной республиканской партией Кылычдароглу.

Всего в парламенте 600 мест, президентская политическая сила претендует на 321 кресло, блок основного соперника Эрдогана — на 213. Еще 66 мест может получить «Альянс труда и свободы», куда входит Левая партия зеленых. Для прохождения в парламент необходимо было набрать не менее 7% голосов, всего в выборах участвовали пять партийных блоков.