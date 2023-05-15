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На зарубежных участках для голосования Эрдоган победил в первом туре

TRT: Эрдоган обошел Кылычдароглу с 54,6% голосов после обработки 76% бюллетеней за рубежом

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 54,65 против 42,04% голосов у его основного соперника, лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу, по итогам обработки 76,45% бюллетеней с участков за границей. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Два других кандидата — представитель «Альянса АТА» Синан Оган и председатель партии «Родина» Мухаррем Индже набрали 2,14 и 1,17% соответственно.

В самой Турции Эрдоган получил 49,24% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней, передает TRT Haber. Кылычдароглу поддержали 45,06% избирателей. Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно было набрать больше 50% голосов. Таким образом, в стране проведут второй тур выборов, голосование состоится 28 мая.

Как менялось положение Эрдогана и Кылычдароглу в ходе подсчета голосов

  • После обработки 9% бюллетеней Эрдоган лидировал с 59,47%, а Кылычдароглу получал 34,79%.
  • После 15%: Эрдоган сохранял лидерство с 56,67%, у Кылыдароглу было 37,51%.
  • После 25%: у Эрдогана — 54,27%, у Кылычдароглу — 39,75%.
  • После 32%: у Эрдогана — 53,37%, у Кылычдароглу — 40,68%.
  • После 40%: у Эрдогана — 52,7%, у Кылычдароглу — 41,39%.
  • После 50%: у Эрдогана — 52,1%, у Кылычдароглу — 41,9%.
  • После 60%: у Эрдогана — 51,7%, у Кылычдароглу — 42,46%.
  • После 70%: у Эрдогана — 51,1%, у Кылычдароглу — 42,96%.
  • После 80%: у Эрдогана — 50,66%, у Кылычдароглу — 43,53%.
  • После 100%: у Эрдогана — 49,24%, у Кылычдароглу — 45,06%.

Голосование на президентских и парламентских выборах в Турции завершилось в 17:00 (совпадает с московским) 14 мая. Для турецких граждан, проживающих за рубежом, голосование в посольствах организовали 9 мая.

Всего участие в президентской гонке принимает четыре кандидата, однако главным конкурентом Эрдогана (возглавляет правящую Партию справедливости и развития) стал лидер оппозиции, глава Республиканской народной партии, выдвинутый «Национальным альянсом» из шести партий, Кемаль Кылычдароглу. Мухаррем Индже снял свою кандидатуру, однако Центризбирком Турции включил его в бюллетени и признал голоса за кандидата действительными.

Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года. До этого, с 2003-го, когда основанная им партия впервые победила на парламентских выборах, был премьер-министром. Заявлял о готовности уйти из власти, если проиграет на выборах этого года. «Тот, кто не уважает результаты голосования, не уважает нацию», — говорил политик.

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Теги
Реджеп Тайип Эрдоган Кемаль Кылычдароглу выборы президента Турция
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