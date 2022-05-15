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Зеленский обещал сделать все, чтобы «Евровидение» прошло в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил группу Kalush Orchestra с победой на «Евровидении» и пообещал сделать все, чтобы песенный конкурс однажды прошел в Мариуполе. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram.

«Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать Евровидение! Третий раз в своей истории. И верю — не в последний. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный», — заявил Зеленский.

Он также выразил благодарность также всем, кто отдал за Украину свои голоса.

Украинская группа Kalush Orchestra победила на «Евровидении-2022» с песней Stefania. Она набрала 631 балл. Второе место заняла — Великобритания (466 баллов), третье — Испания (459).

В конце выступления в финале конкурса группа попросила помочь Мариуполю и людям, которые находятся на заводе «Азовсталь».

Организаторы не стали дисквалифицировать группу. «Мы понимаем сильные чувства, когда в эти дни речь идет об Украине, и рассматриваем заявления Kalush Orchestra и других артистов в поддержку украинского народа скорее как гуманитарный жест, чем как политический», — заявили они.

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Боевые действия в Мариуполе шли практически с начала российской военной спецоперации на Украине. В конце марта о штурме города объявил глава Чечни Рамзан Кадыров, в середине апреля он заявил о контроле над 98% Мариуполя. 13 апреля российское Минобороны сообщило об окружении «остатков находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов» на «Азовстали».

21 апреля глава Министерства обороны Сергей Шойгу отчитался перед президентом Владимиром Путиным о взятии города. По словам министра, лишь на окруженной «Азовстали» остались «остатки формирований националистов». Путин тогда пояснил, что необходимо думать о сохранении жизни и здоровья российских военных, поэтому приказал отменить штурм. После этого с территории завода начали эвакуировать остававшихся там мирных жителей.

7 мая вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что с «Азовстали» эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей, не уточнив их число. В тот же день Минобороны заявило о завершении операции по эвакуации мирных жителей с предприятия.

9 мая Зеленский заявил, что у Украины нет возможности разблокировать Мариуполь военным путем, так как ее армия не располагает необходимым для этого тяжелым вооружением. Решать судьбу города Зеленский пообещал дипломатическим путем.

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Владимир Зеленский Мариуполь Военная операция на Украине Украина Евровидение
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