Полиция Италии заявила о предотвращении кибератак на «Евровидение»
Власти Италии предотвратили кибератаки на «Евровидение-2022», пишет Rai со ссылкой на документы полиции. Хакеры попытались взломать компьютерные системы конкурса во время церемонии открытия в Турине 10 мая и во время голосования и выступлений в финале 14 мая.
По версии правоохранительных органов, попытку взлома предприняли группировка Killnet, которую власти называют пророссийской, и ее «дочка» Legion. Готовилось несколько DDoS-атак, но специалисты профильного подразделения полиции не допустили их, сообщает издание.
12 мая кибератаке подверглись сайты Министерства обороны, сената и других ведомств Италии. По данным ANSA, ответственность за взломы взяла на себя Killnet.
Первый и второй полуфиналы «Евровидения» прошли в Турине 10 и 12 мая. Финал состоялся 14-го. Победила украинская рэп-фолк-группа Kalush Orchestra, исполнившая песню Stefania. Жюри оценило выступление на 192 балла, еще 439 коллектив получил от зрителей — всего у группы 631 балл.
Второе место заняла Великобритания (466 баллов), третье — Испания (459).
Президент Украины Владимир Зеленский после победы Kalush Orchestra пообещал, что власти сделают все для того, чтобы однажды «Евровидение» прошло в «свободном и мирном» Мариуполе.