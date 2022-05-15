Полиция Италии заявила о предотвращении кибератак на «Евровидение»

По данным властей, взломать компьютерные системы конкурса пыталась пророссийская хакерская группировка Killnet. За несколько дней до этого она взяла на себя ответственность за атаки на правительственные учреждения Италии

Финал конкурса песни «Евровидение» на арене «Палаолимпико» в Турине, Италия (Фото: Luca Bruno / AP)

Власти Италии предотвратили кибератаки на «Евровидение-2022», пишет Rai со ссылкой на документы полиции. Хакеры попытались взломать компьютерные системы конкурса во время церемонии открытия в Турине 10 мая и во время голосования и выступлений в финале 14 мая.

По версии правоохранительных органов, попытку взлома предприняли группировка Killnet, которую власти называют пророссийской, и ее «дочка» Legion. Готовилось несколько DDoS-атак, но специалисты профильного подразделения полиции не допустили их, сообщает издание.

12 мая кибератаке подверглись сайты Министерства обороны, сената и других ведомств Италии. По данным ANSA, ответственность за взломы взяла на себя Killnet.

Первый и второй полуфиналы «Евровидения» прошли в Турине 10 и 12 мая. Финал состоялся 14-го. Победила украинская рэп-фолк-группа Kalush Orchestra, исполнившая песню Stefania. Жюри оценило выступление на 192 балла, еще 439 коллектив получил от зрителей — всего у группы 631 балл.

Второе место заняла Великобритания (466 баллов), третье — Испания (459).

Президент Украины Владимир Зеленский после победы Kalush Orchestra пообещал, что власти сделают все для того, чтобы однажды «Евровидение» прошло в «свободном и мирном» Мариуполе.