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Вучич заявил, что слова Путина о Косово усложнили позицию Сербии

Слова Путина, сравнившего ситуации Косово и Донбасса, усложнили положение Сербии, заявил Вучич. Он также обратил внимание на заявление Шольца, который отметил, что все страны Западных Балкан должны войти в ЕС, «в том числе Косово»
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Hannibal Hanschke / Reuters)

Заявление президента России Владимира Путина генсекретарю ООН Антониу Гутерришу об аналогии ситуации в Косово и Донбассе усложнило позицию Сербии, заявил журналистам президент страны Александр Вучич. Видео с пресс-подхода опубликовано на его YouTube-канале. 

Путин 26 апреля провел переговоры с Гутерришем. Во время встречи он напомнил, что Косово признано Международным судом и его решение «было поддержано всеми». «Если это так, то тогда республики Донбасса <...> имеют такое же право, не обращаясь в центральные органы власти Украины, объявить о своем суверенитете, потому что прецедент создан, так?» — отметил российский президент.

Вучич, комментируя это заявление, отметил, что оно усложнило позицию Сербии. Президент находится с рабочим визитом в Германии, где провел переговоры с канцлером Олафом Шольцем и должен встретиться с главой МИДа Анналеной Бербок. 

Шольц ранее встретился в Берлине с премьер-министром Косово Альбином Курти. На совместной пресс-конференции после переговоров канцлер заявил, что «Западные Балканы принадлежат Европе» и «все эти государства должны в будущем войти в ЕС, в том числе и Косово».

Вучич назвал конфликт на Украине «не региональным, а мировым»
Политика
Александр Вучич

«Вы слышали Олафа Шольца, что именно он говорит? И кого он считает виновным в происходящем в Боснии, что считает должно произойти в Косово, а также по вопросу санкций? <...> Заявления лишь слабо отражают то, что происходит на встрече. Наша позиция сложна, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена. <...> В политическом смысле никогда не было тяжелее, а боюсь, что со всем, что предстоит и в экономическом смысле, никогда не было тяжелее», — отметил после этого Вучич.

Сербия не ввела санкции против России. В то же время она присоединилась к резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей действия России на Украине.

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Парламент Косово в 2008 году в одностороннем порядке объявил о его независимости, Международный суд ООН признал это решение законным. Независимость Косово признают 98 стран, в том числе США, Великобритания, Франция и Германия. Не признают — сама Сербия, Россия и ряд других государств. Сербия считает Косово автономным краем, у парламента которого нет полномочий для отделения.

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Теги
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