Вучич заявил, что слова Путина о Косово усложнили позицию Сербии
Заявление президента России Владимира Путина генсекретарю ООН Антониу Гутерришу об аналогии ситуации в Косово и Донбассе усложнило позицию Сербии, заявил журналистам президент страны Александр Вучич. Видео с пресс-подхода опубликовано на его YouTube-канале.
Путин 26 апреля провел переговоры с Гутерришем. Во время встречи он напомнил, что Косово признано Международным судом и его решение «было поддержано всеми». «Если это так, то тогда республики Донбасса <...> имеют такое же право, не обращаясь в центральные органы власти Украины, объявить о своем суверенитете, потому что прецедент создан, так?» — отметил российский президент.
Вучич, комментируя это заявление, отметил, что оно усложнило позицию Сербии. Президент находится с рабочим визитом в Германии, где провел переговоры с канцлером Олафом Шольцем и должен встретиться с главой МИДа Анналеной Бербок.
Шольц ранее встретился в Берлине с премьер-министром Косово Альбином Курти. На совместной пресс-конференции после переговоров канцлер заявил, что «Западные Балканы принадлежат Европе» и «все эти государства должны в будущем войти в ЕС, в том числе и Косово».
«Вы слышали Олафа Шольца, что именно он говорит? И кого он считает виновным в происходящем в Боснии, что считает должно произойти в Косово, а также по вопросу санкций? <...> Заявления лишь слабо отражают то, что происходит на встрече. Наша позиция сложна, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена. <...> В политическом смысле никогда не было тяжелее, а боюсь, что со всем, что предстоит и в экономическом смысле, никогда не было тяжелее», — отметил после этого Вучич.
Сербия не ввела санкции против России. В то же время она присоединилась к резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей действия России на Украине.
Парламент Косово в 2008 году в одностороннем порядке объявил о его независимости, Международный суд ООН признал это решение законным. Независимость Косово признают 98 стран, в том числе США, Великобритания, Франция и Германия. Не признают — сама Сербия, Россия и ряд других государств. Сербия считает Косово автономным краем, у парламента которого нет полномочий для отделения.