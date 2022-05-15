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Володин анонсировал законопроекты по противодействию санкциям

На весенней сессии Госдумы депутаты рассмотрят законопроекты по противодействию антироссийским санкциям. Документы коснутся сферы ИТ, образования, налоговых послаблений и внешнего управления компаний
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Инициативы, направленные на защиту граждан и экономики России, будут рассмотрены в весеннюю сессию Государственный думы. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Много ваших обращений посвящено вопросам, какие меры принимаются, чтобы противодействовать санкциям, вводимым против нашей страны. <...> Эти инициативы, направленные на защиту наших граждан и экономики, в обязательном порядке будут рассмотрены в течение весенней сессии», — написал он.

Один из законопроектов касается безопасности персональных данных. Он предусматривает совершение трансграничной передачи персональных данных, а также устанавливает возможность вмешательства российских властей в обработку данных граждан России на территории других стран.

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Еще один законопроект позволяет российской Генпрокуратуре при выявлении «недружественных» действий иностранного государства против российских СМИ заблокировать или ограничить деятельность изданий этой страны в России. Также работа этих СМИ может быть прекращена в случае публикации материалов, дискредитирующих российские вооруженные силы или призывающих к санкциям против России.

Кроме того, власти намерены упростить получение вида на жительства для иностранных ИТ-специалистов, а также увеличить количество бюджетных мест в магистратуре российских вузов. Также в законодательстве будет изменено понятие «соотечественник за рубежом». Ими будут считаться все лица, владеющие русским языком и относящиеся к народам, «исторически проживающим на территории Российской Федерации, и те, чьи прямые предки родились на территории Российской Федерации». «При этом из определения понятия «соотечественник» исключена связь с гражданством СССР», — отмечает Володин.

Также Госдума рассмотрит законопроект о внешнем управлении компаний, которые покинули российский рынок. Отмечается, что инициатива коснется только тех компаний, которые имеют «существенное значение для экономики России и ушли без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях за рубежом». Госдума также намерена поддержать лизингополучателей: компании смогут досрочно погасить лизинг без пеней и штрафов.

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Законопроекты также затронут и фискальные изменения. Госдума намерена продлить период действия понижения ставок по налогу на прибыль до 1 января 2024 года. Сейчас срок заканчивается 1 января 2023 года. Кроме того, Госдума намерена упростить казначейское сопровождение контрактов. Средства будут зачислены на расчетный счет поставщика без открытия счета участника казначейского сопровождения. А правительство получит возможность без изменения законодательства направлять доходы от экспорта нефти и газа на замещение государственных заимствований и погашение госдолга.

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Санкции против России стали активно вводиться после 24 февраля из-за начала специальной военной операции на Украине. Одновременно с санкциями российский рынок стали покидать иностранные компании.

Старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT, институт специализируется на анализе российской экономики) Хели Симола оценила, что из-за санкций ВВП России может уменьшиться на 4–18%. «Торговые санкции могут оказать существенный негативный эффект, если Россия не сможет найти альтернативные рынки для импорта и экспорта», — констатирует экономист BOFIT.

По данным Всемирного банка, по итогам 2022 года экономика России может сократиться примерно на 11,2%. По мнению авторов документа, «суровые последствия уже введенных санкций» могут привести к падению российской экономики в том числе из-за сокращения внутреннего спроса. В 2023 и 2024 годах, следует из доклада, ВВП России должен вырасти на 0,6% и 1,3% соответственно.

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Вячеслав Володин санкции Госдума экономика России
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