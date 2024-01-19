 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль назвал «полным рисков» вывоз зерна с Украины без зерновой сделки

Песков назвал «полным рисков» вывоз зерна с Украины после конца зерновой сделки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Причин для возобновления действия зерновой сделки нет, другие пути вывоза зерна с Украины опасны. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о новых обсуждениях зерновой сделки и об отношении Кремля к попыткам Киева проложить новые пути поставок зерна. Он подчеркнул, что о возобновлении сделки «этих разговоров больше не ведется», потому что для этого «нет никаких оснований». Он напомнил, что «сделка так и не была выполнена в той части, в которой она касалась нас».

«Что касается иных путей, они опасны, они полны рисков», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь президента также отметил, что этот вопрос должен больше волновать страховые компании и судовладельцев. «Все должны отдавать отчет, что они работают с максимальными рисками», — сказал он.

Генсек ООН назвал бессмысленным возвращение к зерновой сделке
Политика
Антониу Гутерриш

Черноморскую инициативу, которую иначе называли зерновой сделкой, 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Она была призвана обеспечить безопасный вывоз украинского зерна и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы. Документ прекратил действовать 18 июля 2023 года, когда Россия из него вышла. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки, касавшиеся позиции Москвы, не выполнялись. В частности, по словам Путина, большая часть зерна в итоге попала в страны Европы, хотя одной из целей сделки была помощь африканским странам.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану

«Мы же бульбаши». Лукашенко — о замене картошки в «Макдональдсе»

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

В Европе нашли политика, который «смог бы управлять Трампом»

Сильные дожди затопили десятки домов в Крыму. Видео

Деловой партнер Абрамовича добивается отмены санкций. Кто это и чем занимается
Теги
Дмитрий Песков зерно Украина
Материалы по теме
Генсек ООН назвал бессмысленным возвращение к зерновой сделке
Политика
Эрдоган пообещал при встрече попросить Путина возобновить зерновую сделку
Политика
МИД оценил ситуацию после зерновой сделки словами «никакой катастрофы»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 января
EUR ЦБ: 96,59 (+0,54) Инвестиции, 18 янв, 16:37 Курс доллара на 19 января
USD ЦБ: 88,66 (+0,31) Инвестиции, 18 янв, 16:37
СК попросил суд арестовать Баратова по делу о посте о яйцах и петухах Политика, 14:57
Как ехал въехавший в остановку в Москве автомобиль. Видео Общество, 14:53
Дзюба объяснил отказ общаться с журналистами обилием «желтухи ради хайпа» Спорт, 14:50
«Альфа-Инвестиции» назвали голубые фишки с максимальным потенциалом роста Инвестиции, 14:49
Бастрыкин поручил завести дело после драк подростков в Нижнем Новгороде Общество, 14:49
Не в ущерб качеству: новостройки, которые будут готовы раньше срока РБК и ПИК, 14:47
Власти сообщили об идее наградить бойца, уклонившегося от дрона Политика, 14:43
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Кремле назвали акции в Башкирии «отдельными проявлениями» Политика, 14:35
Кремль выразил сожаление из-за отказа Аргентины вступить в БРИКС Политика, 14:33
В клубе РПЛ заявили, что займутся воспитанием избившего девушку игрока Спорт, 14:32
Россияне стали лидерами среди иностранных покупателей жилья в Турции Недвижимость, 14:31
Обвинение запросило 28 лет для Треповой по делу о теракте Политика, 14:30
В РЖД назвали самые популярные станции МЦК Недвижимость, 14:21
«Это неприемлемо». Безруков — об изменении авторского текста для театра Life, 14:17