Кремль назвал «полным рисков» вывоз зерна с Украины без зерновой сделки

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Причин для возобновления действия зерновой сделки нет, другие пути вывоза зерна с Украины опасны. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о новых обсуждениях зерновой сделки и об отношении Кремля к попыткам Киева проложить новые пути поставок зерна. Он подчеркнул, что о возобновлении сделки «этих разговоров больше не ведется», потому что для этого «нет никаких оснований». Он напомнил, что «сделка так и не была выполнена в той части, в которой она касалась нас».

«Что касается иных путей, они опасны, они полны рисков», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь президента также отметил, что этот вопрос должен больше волновать страховые компании и судовладельцев. «Все должны отдавать отчет, что они работают с максимальными рисками», — сказал он.

Черноморскую инициативу, которую иначе называли зерновой сделкой, 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Она была призвана обеспечить безопасный вывоз украинского зерна и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы. Документ прекратил действовать 18 июля 2023 года, когда Россия из него вышла. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки, касавшиеся позиции Москвы, не выполнялись. В частности, по словам Путина, большая часть зерна в итоге попала в страны Европы, хотя одной из целей сделки была помощь африканским странам.