Суд во Владимире арестовал обвиняемого в поджоге здания правительства

13 апреля неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание правительства Владимирской области, никто не пострадал, мужчину оперативно задержали. Глава региона уточнял, что тот находился под влиянием мошенников

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Фрунзенский районный суд Владимира арестовал на два месяца обвиняемого в поджоге здания правительства, говорится в сообщении на сайте суда.

В пресс-службе уточнили, что в ходе судебного заседания были заслушаны доводы предварительного следствия, мнения прокурора, обвиняемого и его защитника, исследованы представленные следствием материалы и данные по личности обвиняемого.

«Судом вынесено постановление об удовлетворении ходатайства следователя и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 12 июня 2024 года», — сообщили в суде.

13 апреля неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющимися веществами в здание правительства Владимирской области. Пострадавших в результате ЧП не было, подозреваемого оперативно задержали. МВД сообщило, что злоумышленником оказался житель Владимирской области 2000 года рождения, против него возбудили дело по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом, до пяти лет лишения свободы).

Губернатор региона Александр Авдеев позднее рассказал, что целью мужчины не был конкретный автомобиль или чиновник, на него повлияли мошенники. «Поджигатель находился под влиянием мошенников (предположительно, украинского ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций. — РБК), <...> целью было совершение провокации против органов власти в целом», — отмечал глава региона.

По данным Shot, обвиняемого зовут Владислав Афанасьев. Как отмечает телеграм-канал, мужчина в ходе допроса рассказал, что его «развели на деньги» по телефону, а потом пообещали вернуть их, если он устроит поджог правительства Владимирской области.