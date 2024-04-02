Иран призвал привлечь США к ответственности за удар Израиля по консульству

Иран заявил об ответственности США за удар Израиля по консульству в Сирии

В МИД вызвали сотрудника посольства Швейцарии, который представляет интересы США. Ему передали «важное сообщение» для правительства Штатов, подчеркнув их ответственность за удар. Глава МИД Ирана призвал привлечь Вашингтон к ответу

Фото: Youssef Dafawwi / EPA / ТАСС

Иранский МИД вызвал сотрудника посольства Швейцарии, представляющего интересы США в Иране, после авиаудара Израиля по консульству страны в Сирии. Дипломату было заявлено, что Вашингтон нужно «привлечь к ответственности», написал в X (ранее — Twitter) глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

«На фоне террористической атаки израильского режима на дипломатическое здание консульства Исламской Республики Иран в Дамаске и гибели ряда официально [присутствующих в Сирии] военных советников нашей страны сегодня ночью в 0:45 (0:15 мск. — РБК) чиновник посольства Швейцарии как защитник интересов США в Иране был вызвал в МИД Ирана», — написал Абдоллахиан.

Через него, по словам министра, правительству США как «стороннику израильского режима» было направлено важное сообщение. Дипломату при встрече разъяснили масштаб удара, подчеркнув ответственность за него американских властей.

«США должны быть привлечены к ответственности», — добавил глава МИДа. Он призвал мировое сообщество дать «серьезный ответ» на атаку.

Авиаудар по иранскому консульству в Дамаске был нанесен около 17:00 мск 1 апреля. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено, погибли все, кто находился внутри. Жертвами стали в том числе два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — Мохаммед Реза Захеди и Мохаммад Хади Хадж Рахими, сообщило агентство Tasnim. Кроме них в результате атаки погибли еще пять офицеров корпуса.

В то же время директор Сирийского наблюдательного центра по правам человека сообщил AFP, что при разборе завалов были найдены тела 11 человек: восьми иранцев, двух граждан Сирии и ливанца.

Сирия и Иран возложили ответственность за атаку на Израиль. Иранский МИД назвал удар нарушением международных конвенций. Страна оставляет за собой право на ответные меры и «примет решение о том, как наказать агрессора», добавили в министерстве.

Постпредство Ирана при ООН направило письмо генсеку организации Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности (в апреле эту функцию выполняет представитель Мальты). Об этом дипмиссия сообщила в X.

В письме представительство призвало Совбез созвать срочное заседание и осудить атаку на консульство, которую назвало терактом. Израиль своими действиями нарушил устав ООН, подчеркнули иранские дипломаты.

Российский МИД осудил авиаудар по консульству. Израиль произошедшее не комментировал.