Reuters узнал об опасениях арабских стран из-за войны Ирана и Израиля

После ответной атаки Ирана на Израиль страны Персидского залива, расположенные между этими государствами, опасаются дальнейшей эскалации. Источники Reuters говорят, что эти страны и США оказывают давление на Тегеран и Тель-Авив

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Страны Персидского залива стремятся не допустить полномасштабную войну между Ираном и Израилем из опасений, что будут втянуты в нее, из-за последствий для региона, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Арабскими являются семь стран Персидского залива: Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Кувейт и Ирак. Воздушное пространство некоторых из них находится между Израилем и Ираном, там же расположены несколько военных баз США, которые пообещали помочь Тель-Авиву отразить любое нападение.

«Давление оказывается не только на Иран. Сейчас давление оказывается на Израиль, чтобы он не принял ответных мер», — рассказал один из собеседников агентства и отметил, что последствия ответных мер Израиля «затронут весь регион». Другие источники отметили роль США, которые через союзнические арабские страны передают послания Ирану, а также пытаются сдержать Израиль. По их словам, есть понимание, как не допустить эскалации.

Накануне вечером, 13 апреля, Иран нанес удар по Израилю в ответ на атаку еврейского государства по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. Тогда погибли 13 человек, включая пятерых офицеров и двух высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - командир элитных сил «Аль-Кудс» в Сирии и Ливане Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Целью операции, как заявили в иранском МИДе, были израильская авиабаза для истребителей F-35 и разведывательные центры, которые были задействованы при ударе по консульству. Всего Тегеран запустил около 300 ракет и беспилотников, почти все их сбили, а оставшиеся нанесли незначительный ущерб, заявили в израильской армии. Помощь в отражении атаки Израилю оказывали силы США, Великобритании и Иордании.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху еще до атаки со стороны Ирана пообещал, что страна ответит на нападение. 14 апреля военный кабинет Израиля обсуждал варианты ответных мер. По данным портала Ynet, среди них был «ущерб иранским ядерным объектам». Однако решение не было принято.